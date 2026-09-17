Matthäus prophezeit Goretzka das DFB-Aus

Bundestrainer Jürgen Klopp sorgt mit seinem XXL-Kader für Überraschungen. Für zwei DFB-Stars sieht Rekordnationalspieler Lothar Matthäus keine Zukunft im Trikot der Nationalmannschaft.

Jürgen Klopp hat mit seinem 44-Mann-Kader für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Vor allem die Aufteilung in zwei Kader sorgte für Gesprächsstoff. „Es ist wichtig, dass der Bundestrainer die Spieler und deren Charakter, nicht nur deren Qualitäten auf dem Platz, richtig kennenlernt. Deswegen verstehe ich Jürgen Klopp“, sagte Lothar Matthäus bei Sky/RTL mit Blick auf den XXL-Kader.

Bereits in den Wochen vor der offiziellen Nominierung war Klopp bei zahlreichen Trainingseinheiten und Spielen vor Ort, um sich einen möglichst umfassenden Eindruck zu verschaffen und herauszufinden, welche Spieler zu seiner Spielidee passen.

Leon Goretzka steht nicht im DFB-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp Leon Goretzka steht nicht im DFB-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp © IMAGO/Fussball-News Saarland

„Er ist sehr aktiv und deutlich aktiver als Julian Nagelsmann, ist an den Wochenenden im Stadion und unter der Woche im Training. Ich denke, genau das ist es, was in Deutschland auch ankommt“, lobte der Rekordnationalspieler die Präsenz des neuen Bundestrainers.

DFB-Kader ohne Oliver Baumann und Leon Goretzka

Mit Oliver Baumann und Leon Goretzka fehlen zwei erfahrene DFB-Stars im aktuellen Aufgebot. Baumann war kurz vor der Weltmeisterschaft von Rückkehrer Manuel Neuer als deutsche Nummer 1 im Tor abgelöst worden – nun setzt Klopp nicht mehr auf den 36-Jährigen.

„Wenn sich Marc-André ter Stegen nicht verletzt, dann gehe ich davon aus, dass Oliver Baumann kein Länderspiel mehr für Deutschland machen wird. Da lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster. Es passt aber auch die Aussage von Jürgen Klopp dazu, dass er einen erfahrenen Torhüter und generationsbedingt nach hinten nominiert. Das wären dann Alexander Nübel und von den ganz Jungen wohl Jonas Urbig“, meinte Matthäus.

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Matthäus: DFB-Kapitel für Goretzka beendet

Goretzka, der derzeit verletzungsbedingt pausieren muss, kam während der Gruppenphase lediglich auf Kurzeinsätze und wurde auch im Sechzehntelfinale erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Matthäus geht davon aus, dass auch er keine Zukunft mehr im DFB-Trikot hat.

„Er ist jetzt verletzt und hat auch seit drei Monaten gar keine Spielpraxis mehr. Er hat eine tolle Zeit beim FC Bayern gehabt und sich dort auch durchgebissen. Das hat gezeigt, dass der Charakter auf jeden Fall stimmt. Aber ich glaube, dass auch für Goretzka das Kapitel Nationalmannschaft eigentlich beendet ist – egal, was sich dort bei Aston Villa jetzt tut“, so der 65-Jährige abschließend.

+45 IMAGO/MIS Klopps DFB-Kader

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