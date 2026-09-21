Mancini hat mit Italien Großes vor

Roberto Mancini kehrt als italienischer Nationaltrainer zurück. Der Trainer-Routinier nimmt auch für seine zweite Amtszeit die großen Titel ins Visier.

Roberto Mancini geht seine zweite Amtszeit als Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft trotz der jüngsten Krise mit großen Ambitionen an.

„Wir dürfen uns nicht mit Negativem aufhalten. Wenn man ein neues Abenteuer beginnt, ist man darauf aus, etwas Besonderes zu leisten, und in den nächsten vier Jahren werden wir etwas Besonderes nach Hause holen“, sagte der 61-Jährige bei der Zusammenkunft der Squadra Azzurra am Montag.

Roberto Mancini geht in seine zweite Amtszeit als Trainer der italienischen Nationalmannschaft Roberto Mancini geht in seine zweite Amtszeit als Trainer der italienischen Nationalmannschaft © IMAGO/ZUMA Press

Mancinis Neustart mit zehn Debütanten

Italien hat die vergangenen drei Weltmeisterschaften verpasst und seit 2006 kein K.o.-Spiel mehr bei einer WM bestritten. Den letzten großen Erfolg gab es in Mancinis erster Amtszeit mit dem EM-Titel 2021. „Ich bin hier, um zu gewinnen, und das ist das Ziel, das wir alle teilen“, sagte der Coach: „Für mich ist es eine Herausforderung und ein neues Kapitel in meiner Karriere.“ Seine Premiere feiert er am Freitag (20.45 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Belgien.

Anschließend geht es in der aktuellen Länderspielphase gegen die Türkei (28. September), nach Frankreich (2. Oktober) sowie gleich in das Rückspiel gegen die Türken (5. Oktober). In seinen 34-köpfigen Kader berief er dabei zehn Debütanten. „Ich erwarte von ihnen, dass sie eine unbeschwerte Einstellung mitbringen“, betonte Mancini: „Ich halte es für richtig, einige junge Spieler dabei zu haben, die wir kennenlernen können, um eine starke Mannschaft für die Zukunft aufzubauen.“

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