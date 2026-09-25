Jürgen Klopp nimmt vor seinem Heimdebüt eine wichtige Änderung vor. Klopp und Co. bleiben länger als geplant in Herzogenaurach.

Kurzfristige Änderung vor dem Heimdebüt von Jürgen Klopp: Das DFB-Team wird entgegen dem Plan alle Aktivitäten im Vorfeld der Nations-League-Begegnung gegen Griechenland am Sonntag ( ) noch in Herzogenaurach erledigen.

Das betrifft in erster Linie die Abschlusspressekonferenz am Samstag mit Bundestrainer Klopp, die ursprünglich im Spielort Augsburg hatte stattfinden sollen.

Klopp-Pressekonferenz vor Augsburg-Spiel

Statt am Samstag um 18.00 Uhr in der Augsburger Arena stellen sich Klopp und Nationalspieler Jonathan Tah schon um 14.00 Uhr in Herzogenaurach den Fragen der Presse. Das Abschlusstraining war ohnehin für 11.00 Uhr auf dem Platz am „Home Ground“ in Herzogenaurach vorgesehen.

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