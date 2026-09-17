Klopps Kader verblüfft die Fußball-Welt

Jürgen Klopp beruft einen Doppel-Kader und sorgt damit weit über Deutschland hinaus für Schlagzeilen. Doch auch andere Aspekte seines jüngsten Auftritts interessieren im Ausland.

Jürgen Klopp hat nicht nur einen, sondern gleich zwei volle Kader für seine ersten Spiele als Bundestrainer berufen – und damit für Verblüffung in der Fußball-Welt gesorgt. Von Wahnsinn und Revolution ist in England und in Spanien die Rede.

Doch auch Klopps Appell an den Nationalstolz und die neuerliche Ansage an die Medien sorgen im Ausland durchaus für Reaktionen. SPORT1 hat die Pressestimmen zum Doppelkader der deutschen Nationalmannschaft zusammengestellt.

Jürgen Klopp überrascht nicht nur in Deutschland Jürgen Klopp überrascht nicht nur in Deutschland © IMAGO/DeFodi Images

ENGLAND

Daily Mail: Jürgen Klopp gegen die deutschen Medien – Runde ZWEI: Der ehemalige Liverpool-Trainer kritisiert in einer hitzigen Pressekonferenz „erbärmliche“ Indiskretionen über den Kader – nachdem er gedroht hatte, zurückzutreten, sollten Reporter nach der WM-Kontroverse seine Familie ins Visier nehmen.

Independent: Klopp setzt ein starkes Signal bei der Bekanntgabe seiner ersten DFB-Kader für die Nations League. Der neu ernannte Bundestrainer hat insgesamt 44 Spieler in zwei getrennte Kader berufen und damit einen ungewöhnlichen Start in seine Amtszeit auf internationaler Ebene hingelegt.

The Sun: In die Hälfte geschnitten: Kai Havertz wurde für die HÄLFTE der Länderspielpause in den deutschen Kader berufen, während Jürgen Klopp einen bizarren neuen Ansatz verfolgt.

SPANIEN

Marca: Klopp-Wahnsinn mit seiner ersten Liste – Klopps Revolution mit der deutschen Nationalmannschaft: 44 Spieler und zwei völlig unterschiedliche Mannschaften in vier Spielen!

As: Klopps erster Wahnsinn mit Deutschland – Jürgen Klopp hat seine Amtszeit als deutscher Nationaltrainer mit einer Rekordnominierung begonnen. Der Trainer hat insgesamt 44 Spieler für die vier Spiele der Nations League nominiert, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind, wobei bis zu 16 Spieler ihr Debüt geben könnten.

DEINE MEINUNG

Mundo Deportivo: Klopp revolutioniert Deutschland: 44 Spieler berufen! Durch Klopps doppelte Nominierung werden die bevorstehenden Spiele gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien zu einer langwierigen Bewährungsprobe im Kampf um die Qualifikation für das nächste große Turnier, die EM 2028.

Sport: Jürgen Klopp hätte nicht atypischer sein können, als er… 44 Spieler einberufen hat!

FRANKREICH

RMC Sport: „Die Flagge wieder zu ihrem früheren Glanz führen“: Jürgen Klopps eindringliche Botschaft angesichts des zunehmenden Nationalismus in Deutschland. Jürgen Klopp vermittelte mit einer besonderen Mütze und einem einigenden Slogan eine politische Botschaft.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Jürgen Klopp arbeitet mit einem 44-Kopf-Kader für die deutsche Nationalmannschaft und bestätigt: „Ter Stegen spielt gegen die niederländische Nationalmannschaft“. Jürgen Klopp will sich als Bundestrainer Deutschlands noch nicht auf einen bestimmten Kurs festlegen.

Sportnieuws: Bemerkenswerte Entscheidung von Bundestrainer Jürgen Klopp: Große Namen fehlen gegen die Niederlande. Nicht nur die Niederlande schlagen unter Xavi ein neues Kapitel auf, auch Deutschland beschreitet neue Wege. Jürgen Klopp macht sofort deutlich, dass er seinen eigenen Weg geht.

Voetbal: Ter Stegen und 43 weitere Spieler: Ein fulminanter Start für Klopp mit Deutschland.

+45 IMAGO/MIS Klopps DFB-Kader

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Jürgen Klopp rechnet ab: „Das finde ich ein bisschen arm.“ Kopfschütteln bei Jürgen Klopp! Dass schon vor seiner ersten Kaderbekanntgabe zahlreiche Namen an die Öffentlichkeit geraten waren, kann der neue deutsche Bundestrainer nicht nachvollziehen.

Kurier: Klopp verzichtet auf Undav, den er bei der WM noch spielen sehen wollte.

ITALIEN

Tuttosport: Woltemade für Klopps Deutschland berufen, aber für die zweite Gruppe – Jürgen Klopps erste Nominierungen als deutscher Nationaltrainer und erste Überraschungen. Der ehemalige Liverpool-Trainer hat insgesamt 44 Spieler nominiert und sie in zwei Listen aufgeteilt.

Corriere dello Sport: Klopps Einfluss ist dank einer ungewöhnlichen Spielpause im europäischen Fußball sofort spürbar. Der neue deutsche Nationaltrainer hat die 44 nominierten Spieler in zwei Gruppen aufgeteilt.

SERBIEN

Mozzartsport: Wir liebten ihn, als er bei Borussia Dortmund auf der Bank saß, feierten ihn, als er sich dem schwächelnden Liverpool anschloss, und formten ihn zum Star, als er ihn zurück auf den Thron holte. Doch Jürgen Klopp schafft es immer wieder, uns zu überraschen, wie heute mit seiner ersten Nominierung als Bundestrainer, kurz vor dem Spiel gegen Serbien.

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