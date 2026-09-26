Der neue Bundestrainer muss schon nach seinem ersten Spiel umplanen. Zwei Profis sind verletzt abgereist.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat Florian Wirtz nun doch noch in seinen ersten von zwei Kadern gezogen – mit Jamal Musiala wird der Liverpooler Ballkünstler am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) gegen Griechenland in Augsburg trotzdem nicht zusammenspielen. Der Liverpooler Wirtz ersetzt seinen Kumpel, der mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel wie Kai Havertz (Oberschenkelzerrung) von der Nationalmannschaft abgereist ist.

Wirtz zentral, ter Stegen wackelt

Wirtz wird also auf die Zehn rücken, gegen die Niederlande hatte dort Nadiem Amiri den Bayern-Star Musiala spontan vertreten. Es stürmt wahrscheinlich Younes Ebnoutalib, der als früher Havertz-Ersatz gegen die Niederlande (1:1) in Amsterdam überzeugt hatte. Als Alternative stünde der ebenfalls nachnominierte Jonathan Burkardt bereit. Auf den Flügeln könnten Karim Adeyemi (rechts) und Chris Führich (links) spielen.

Marc-André ter Stegen wird voraussichtlich erneut im Tor stehen, er ist „für den Moment“ die Nummer eins, wie Klopp gesagt hatte. Gegen die Niederlande wirkte ter Stegen in seinem „Heimspiel“ allerdings wacklig und schwach mit dem Fuß, im Kader stehen noch der Augsburger Finn Dahmen und Alexander Nübel (Besiktas Istanbul).

Treu überzeugt, Kimmich sortiert Mitte

Auf der rechten Abwehrseite hat sich Philipp Treu mit einer „außergewöhnlichen“ Leistung (Klopp) einen zweiten Einsatz verdient, innen ist erneut mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck zu rechnen. Will Klopp die Belastung steuern, könnten auch Waldemar Anton oder Yann Bisseck zum Einsatz kommen. Links wird wieder Nathaniel Brown verteidigen.

Die Mittelfeld-Zentrale besetzen im 4-3-3-System Kapitän Joshua Kimmich und Felix Nmecha, der Torschütze von Amsterdam, gemeinsam mit dem offensiveren Wirtz. Kimmich und Nmecha müssen sich diesmal defensiv die Räume besser aufteilen, für die Niederlande war der Weg an den Strafraum häufig zu frei.

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Klopp fordert Siege, Debütanten lauern

Mögliche Debütanten für den weiteren Spielverlauf sind Hennes Behrens bei seinem Heimspiel, Max Rosenfelder und Bambasé Conté. Klopp will nach dem Achtungserfolg schnell Siege sehen: „Wir wollen nicht die nächsten 500 Spiele unentschieden spielen.“ – Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/Ajax Amsterdam (34 Jahre/45 Länderspiele) – Treu/SC Freiburg (25/1), Tah/Bayern München (30/52), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/30), Brown/Bayern München (23/9) – Kimmich/Bayern München (31/115), Wirtz/FC Liverpool (23/45), Nmecha/Borussia Dortmund (25/13) – Adeyemi/FC Barcelona (24/12), Ebnoutalib/Eintracht Frankfurt (23/1), Führich/VfB Stuttgart (28/10). – Trainer: Klopp

Griechenlands Elf mit Pavlidis

Griechenland: Tzolakis/Hull City (23/10) – Vagiannidis/Sporting Lissabon (25/14), Mavropanos/West Ham United (28/43), Koulierakis/AS Rom (22/22), Tsimikas/FC Liverpool (30/52) – Zafeiris/PAOK Saloniki (23/18), Kourbelis/Asteras Tripolis (32/55) – Karetsas/Borussia Dortmund (18/11), Kostoulas/Brighton and Hove Albion (19/5), Tzolis/FC Arsenal (24/35) – Pavlidis/Benfica Lissabon (27/58). – Trainer: Jovanovic

Schiedsrichter: Christopher Kavanagh (England)

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