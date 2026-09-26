Alexander Nübel wird am Sonntag statt Marc-André ter Stegen das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten. Dies gibt Bundestrainer Jürgen Klopp bekannt – und stellt sich hinter ter Stegen.

Jürgen Klopp hat sich überrascht von der aufgekommenen Kritik an Marc-Andre ter Stegen gezeigt. „Er hat überragend gehalten“, sagte der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Sonntag gegen Griechenland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im Rückblick auf das Niederlande-Spiel (1:1).

„In einem Spiel, in dem der gegnerische Trainer sagt, dass uns der Torwart gerettet hat, ist die Kritik sehr außergewöhnlich“, meinte Klopp: „Ja, er hat zweimal bei eigenem Ballbesitz nicht so den Ball gespielt, wie er es wollte. Das kommt vor. Aber ich bin da nullkommanull kritisch. Ich bin sehr, sehr happy mit seiner Leistung.“

Marc-André ter Stegen wurde nach dem Spiel gegen die Niederlande auch kritisch gesehen Marc-André ter Stegen wurde nach dem Spiel gegen die Niederlande auch kritisch gesehen © IMAGO/osnapix

DFB-Team: Nübel ersetzt ter Stegen

Beim 1:1 gegen die Niederlande zeigte ter Stegen einen wechselhaften Auftritt. Ausgerechnet im Spielaufbau, eigentlich einer seiner größten Stärken, wirkte der Torhüter phasenweise ungewohnt unsicher und leistete sich einige riskante Fehlpässe. Gleichzeitig bewahrte er seine Mannschaft mit guten Paraden mehrfach vor weiteren Gegentoren.

Im kommenden Nations-League-Duell gegen Griechenland wird allerdings Alexander Nübel im Tor stehen. Der Torwartwechsel war ohnehin vor der Partie geplant.

Für den 29-jährigen Nübel, der seit dem Sommer für Besiktas Istanbul in der Türkei spielt, steht das vierte Länderspiel bevor.

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