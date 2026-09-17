Klopp von Bayern-Juwel Karl begeistert
Lennart Karl gehört zum Aufgebot für die ersten Länderspiele unter Bundetrainer Jürgen Klopp. Der schwärmt bereits vorher vom 18-Jährigen.
Lennart Karl wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele gegen die Niederlande und Griechenland nominiert. Damit darf der 18-Jährige weitere wichtige Erfahrungen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft sammeln.
Bereits von der ersten Begegnung an war Klopp vom Bayern-Youngster begeistert. Auf der Pressekonferenz in Frankfurt erzählte er, dass er schon beim Hände schütteln gemerkt hat, dass „der Junge bereit [ist]. Der ist ein richtiges Kraftpaket.“
Vor allem seine Art hatte Klopp sehr imponiert. Er beschreibt das Bayern-Juwel als „sehr selbstbewusst und auf eine sehr angenehme Art frech“.
Klopp lobt Karls „herausragende Saison“
Die kommenden Länderspiele will Klopp nutzen, um den 18-Jährigen und dessen Spielweise besser kennenzulernen. Aber schon jetzt verweist er auf „herausragende“ Auftritte des Bayern-Profis – vor allem in der vergangenen Saison, die mit der Verletzung in der WM-Vorbereitung ein abruptes Ende gefunden hat.
Das erste Mal auf dem Platz könnte Karl im Spiel gegen die Niederlande stehen. Am 24. September startet Klopp so richtig in das Abenteuer als Bundestrainer.
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