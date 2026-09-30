Klopp verkündet Urbig-Entscheidung

Jonas Urbig wird gegen Serbien sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feiern. Das bestätigt Bundestrainer Jürgen Klopp.

Jonas Urbig wird beim Nations-League-Spiel gegen Serbien am Donnerstag (20.45 Uhr) zum ersten Mal das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten. Das bestätigte Bundestrainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz am Vortag.

„Der macht sein erstes morgen, das kann ich sagen“, sagte Klopp über Urbigs Debüt am Donnerstag. Bei der Partie in der Münchner Allianz Arena erhält der Bayern-Keeper in seinem „Wohnzimmer“ den Vorzug vor Finn Dahmen und Noah Atubolu.

Jonas Urbig steht gegen Serbien im deutschen Tor Jonas Urbig steht gegen Serbien im deutschen Tor © IMAGO/Schüler

„Sehr besonders“: Urbig sehnt Debüt herbei

Sein anstehendes Debüt empfindet Urbig als „sehr besonders“. Bisher war der 23-Jährige noch nie in einem Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. Zuvor durchlief der ehemalige Kölner sämtliche Nachwuchsmannschaften des DFB.

„Das ist ein Moment, auf den man sein ganzes Leben hingearbeitet hat. Ich freue mich einfach, dass ich morgen im eigenen Stadion auflaufen darf und ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir unseren ersten Sieg unter Klopp einfahren“, freute sich Urbig.

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