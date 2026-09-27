Der Tatort legt schon wieder eine Pause ein. Die ARD räumt ihren prominenten Sonntagabend für die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Jürgen Klopp frei.

Die neue Tatort-Saison ist erst vor Kurzem gestartet, doch am Sonntag müssen Krimifans auf Nachschub verzichten. Die ARD zeigt zur gewohnten Sendezeit um 20.15 Uhr keine neue Folge des Dauerbrenners, weil die deutsche Nationalmannschaft um Jürgen Klopp in der Nations League gegen Griechenland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im Einsatz ist. Für den neuen Bundestrainer ist es derweil sein Heim-Debüt.

Für die Live-Übertragung stellt Das Erste sein übliches Abendprogramm um. Nach der Tagesschau melden sich Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger vor Ort, ehe die Partie in Augsburg um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

Bundestrainer Jürgen Klopp feiert sein Heim-Debüt gegen Griechenland Bundestrainer Jürgen Klopp feiert sein Heim-Debüt gegen Griechenland © IMAGO/Laci Perenyi

Nach Klopps Heim-Debüt wird es politisch

Zuvor hatte die ARD bereits die neuen Tatort-Folgen „König in Gelb“ und „Die letzten Menschen von Köln“ gezeigt. Nun übernimmt der Fußball die Primetime. Rund um die Begegnung begleitet der Sender das Spiel mit Vor- und Nachberichterstattung.

Im Anschluss folgt ab 23.15 Uhr die Polit-Talkshow Caren Miosga. Als Gast ist der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt.

Der Tatort geht nächste Woche Sonntag weiter

Wer auf neue Krimi-Kost wartet, muss sich nun eine Woche gedulden. Dann kehrt der Tatort ins Sonntagsprogramm zurück. Das Ludwigshafener Ermittlerteam um Ulrike Folkerts übernimmt mit dem Fall „Explosive Mischung“, in dem der Gang-Anführer Dennis Lohberg nach einer Geldautomatensprengung tot aufgefunden wird.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.