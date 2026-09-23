Klopp trifft Personalentscheidung

Der Bundestrainer gibt am Donnerstag seinen Einstand. Einen Spieler muss Klopp noch bis zum Anpfiff streichen.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat für sein Debüt als Bundestrainer eine weitere Personalentscheidung getroffen, hält sich aber noch bedeckt. Klopp muss für das Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande einen Spieler aus seinem 24er-Kader streichen, da er laut UEFA-Richtlinien nur 20 Feldspieler und drei Torhüter nominieren darf.

Er wisse schon, wen er streichen werde und habe den Spieler auch schon informiert. „Aber weil noch was passieren könnte, werde ich es erst morgen sagen. Er wird dann definitiv im zweiten Kader sein“, sagte Klopp nach der Ankunft in Amsterdam. Die DFB-Auswahl trifft am Sonntag in Augsburg in Klopps erstem Heimspiel auf Griechenland.

Klopp verschiebt Kader-Entscheidung auf morgen

Zur Aufstellung wollte Klopp ansonsten nicht mehr verraten. Dass Marc-André ter Stegen in seiner Wahlheimat das Tor hüten wird, hatte Klopp schon vorher festgelegt. Der neue niederländische Bondscoach Xavi Hernández habe seine Aufstellung schließlich auch noch nicht verraten, merkte Klopp an.

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