Bettenwechsel bei der Nationalmannschaft: Für die Spiele drei und vier der Nations League holt der Bundestrainer frische Kräfte.

Beim zweiten Spiel in Augsburg gegen Griechenland (0:1) durften sie von der Tribüne aus schon zuschauen, jetzt müssen sie selbst ran: Jürgen Klopp holt für die Partien in der Nations League am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in München gegen Serbien und am Sonntag erneut gegen die Griechen in Thessaloniki zahlreiche frische Kräfte in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Nick Woltemade stößt zum DFB-Team Nick Woltemade stößt zum DFB-Team © IMAGO/Sven Simon

Neun Debütanten im DFB-Kader

Unter anderem stoßen die WM-Fahrer Waldemar Anton, David Raum, Malick Thiaw, Aleksandar Pavlovic und Nick Woltemade sowie Lennart Karl zum Team. Gleich neun Akteure in „Kader 2“ haben noch kein Länderspiel bestritten: Die Torhüter Noah Atubolu, Finn Dahmen und Jonas Urbig, dazu Finn Jeltsch, Mika Baur, Said El Mala, Vitaly Janelt, Felix Keidel und Derry Scherhant.

Sechs Spieler aus dem ersten Kader bleiben vor Ort: Dahmen, Nico Schlotterbeck, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambasé Conté und Serge Gnabry – Klopp hat damit 25 Spieler zur Verfügung. Florian Wirtz und Jonathan Burkardt gehörten ursprünglich ebenfalls dem zweiten Kader an, wurden von Klopp aber aufgrund der Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz nach dem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande bereits für Augsburg dazugeholt. – Der deutsche Kader für die Spiele gegen Serbien und Griechenland:

Der zweite DFB-Kader im Überblick

Tor: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München)

Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (Newcastle United), Philipp Treu (SC Freiburg)

DEINE MEINUNG

Mittelfeld: Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern München), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln), Yannick Engelhardt (SC Freiburg), Serge Gnabry (Bayern München), Vitaly Janelt (FC Brentford), Lennart Karl (Bayern München), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

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