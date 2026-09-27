Der Dortmunder erhält eine Pause und wird wohl durch Yann Aurel Bisseck ersetzt.

Jürgen Klopp hat Nico Schlotterbeck aus dem Kader für sein Heimdebüt als Bundestrainer gegen Griechenland am Abend (20.45 Uhr) in Augsburg gestrichen.

Das geht aus der offiziellen Kaderliste der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Klopp hatte 24 Spieler für das zweite Nations-League-Spiel nominiert, erlaubt sind in der Nationenliga gemäß Regularien aber nur 20 Feldspieler plus drei Torhüter.

Schlotterbeck pausiert – Bisseck rückt nach

Nach seiner langen Verletzungspause erhält Schlotterbeck nun eine Auszeit. Der Innenverteidiger des Bundesliga-Tabellenführers Borussia Dortmund dürfte durch Yann Aurel Bisseck ersetzt werden. Für den Abwehrspieler von Inter Mailand wäre es das zweite Länderspiel.

Bei Klopps Premiere am vergangenen Donnerstag in Amsterdam gegen die Niederlande (1:1) hatte es noch Bambasé Conté getroffen. Der Bundestrainer hatte dem Hoffenheimer bei der Streichung zugleich versprochen, ihm gegen die Griechen eine Chance auf sein Debüt zu geben. Neben Conté sind zudem noch Hennes Behrens, Max Rosenfelder und Torhüter Finn Dahmen ohne bisherigen Einsatz in der DFB-Elf und in Augsburg dabei.

Insgesamt hat Klopp für seine ersten vier Spiele als Bundestrainer 44 Spieler nominiert, die sich in zwei Kadergruppen aufteilen. Jamal Musiala (Faserriss) und Kai Havertz (Zerrung) aus dem ersten Kader mussten bereits verletzt abreisen, sie wurden durch Florian Wirtz und Jonathan Burkardt aus dem zweiten Kader ersetzt. Brajan Gruda (Zerrung) fehlt ganz, der Rest aus Kader zwei sitzt in Augsburg bereits auf der Tribüne und steigt am Montag in die Vorbereitung auf die beiden Spiele gegen Serbien in München (1. Oktober) und gegen Griechenland in Thessaloniki (4. Oktober) ein.

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