Bambasé Conté kann frühestens am Sonntag auf sein Debüt in der Nationalmannschaft hoffen.

Jürgen Klopp hat Bambasé Conté aus dem Kader für sein Bundestrainer-Debüt gegen die Niederlande am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gestrichen. Klopp hatte 24 Spieler nominiert, erlaubt sind in der Nations League gemäß Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) aber nur 20 Feldspieler plus drei Torhüter.

Klopp bestätigt Conté für Kader

Seine Entscheidung hatte Klopp dem Offensivspieler von der TSG Hoffenheim bereits am Mittwoch mitgeteilt, er wollte sie aber noch nicht öffentlich machen, sondern die Nacht abwarten. Conté, versicherte er, werde damit sicher im Kader für das zweite Spiel in Augsburg gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) stehen. Mögliche Debütanten für das Niederlande-Spiel sind somit noch Yannik Engelhardt, Philipp Treu, Younes Ebnoutalib, Hennes Behrens, Max Rosenfelder und Torhüter Finn Dahmen.

Insgesamt hat Klopp für seine ersten vier Spiele als Bundestrainer 44 Spieler nominiert, die sich in zwei Kadergruppen aufteilen. Brajan Gruda (RB Leipzig, zweiter Kader) fällt wegen einer Bauchmuskelzerrung aus.

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