Klopp: Sonderrolle für Trio um Musiala

Klopp erklärt neue Nummer eins - und singt ein Loblied

Jürgen Klopp beruft zwei Kader für seine ersten Länderspiele. Für drei Feldspieler gelten besondere Regeln - und auch ein Torhüter steht besonders im Fokus des neuen Bundestrainers.

Jürgen Klopp hat für seine ersten Spiele als Bundestrainer gleich zwei Kader berufen. Der DFB-Coach teilte die 44 Auserkorenen für die vier anstehenden Länderspiele in der Nations League in zwei komplett unterschiedliche Blöcke ein. Nur ein Feldspieler-Trio und ein Torhüter nehmen dabei Sonderrollen ein.

„Es gibt ein paar Spieler – genauer gesagt drei – mit Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala und Serge Gnabry, die wir alle drei die kompletten zwei Wochen dabei behalten wollen“, erklärte Klopp. Es handelt sich um ein Trio, das zuletzt mit Verletzungs- und Gesundheitsproblemen zu tun hatte.

Serge Gnabry und Jamal Musiala bekommen eine Sonderrolle Serge Gnabry und Jamal Musiala bekommen eine Sonderrolle © IMAGO/Jan Huebner

Warum sie länger dabei sind? „Um sie im Rhythmus zu haben, um sie im normalen Training zu haben, wie es bei den Vereinen für ein paar Tage nicht angeboten wird“, führte Klopp aus. Dazu biete sich so „die Möglichkeit, unter Umständen in verschiedenen Spielen zum Einsatz zu kommen. Immer dosiert und abgestimmt auf ihre jeweiligen Situationen.“

Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck meldete sich jüngst nach einer Knöchelverletzung zurück, Musiala musste wegen neurologischer Problemen eine Zwangspause einlegen und Gnabry wartet beim FC Bayern nach einer schweren Muskelverletzung noch auf sein Comeback.

DEINE MEINUNG

Als einziger Spieler in beiden Kadern geführt ist derweil Finn Dahmen vom FC Augsburg: „Ein hochtalentierter Torwart, den ich auch sehr gerne ein bisschen länger sehen möchte.“

Alle anderen Spieler sollen entweder nur für die ersten oder die letzten beiden Spiele vor Ort sein.

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