Klopp legt sich wohl im Tor fest

Jürgen Klopp hat eine wichtige Personalentscheidung als Bundestrainer offenbar schon getroffen. Marc-André ter Stegen soll die Rolle als Nummer eins im DFB-Tor ausfüllen.

In der Torhüterfrage kommt zunehmend Licht ins Dunkel. Während Jürgen Klopp wohl zunächst keine Verwendung für Oliver Baumann hat, soll ein anderer Routinier beste Karten haben. Laut Informationen der Sport Bild hat sich Jürgen Klopp auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins festgelegt – sofern er richtig fit ist.

Der 34-Jährige soll zu den ersten Spielern gehört haben, mit denen Klopp nach seiner Amtsübernahme Kontakt aufgenommen hat. Nun winkt ter Stegen bereits am 24. September ein Einsatz, wenn die DFB-Elf in den Niederlanden gastiert. Für den Routinier wird das Nations-League-Duell gegen Oranje ohnehin ein besonderes Match, zumal es in der Johan Cruyff Arena steigen wird, der Heimspielstätte seines Klubs Ajax Amsterdam.

Jürgen Klopp schenkt offenbar Marc-André ter Stegen das Vertrauen Jürgen Klopp schenkt offenbar Marc-André ter Stegen das Vertrauen © IMAGO/Sven Simon

Ajax-Leihe wird für ter Stegen zum Glücksfall

Nach verletzungsbedingt schwierigen Jahren beim FC Barcelona war ter Stegen im Sommer zu Ajax gewechselt, wo er zunächst für eine Saison auf Leihbasis unter Vertrag steht. Die Leihe ist ausschlaggebend dafür, dass ter Stegen jetzt auch im DFB-Team wieder durchstarten könnte. Der Routinier ist beim niederländischen Traditionsklub gesetzt und hat in der laufenden Saison sieben Pflichtspiele absolviert.

Für ter Stegen wäre es der erste Einsatz für die Nationalmannschaft seit dem 8. Juni 2025. Zunächst war der gebürtige Mönchengladbacher auch für die WM 2026 als Stammtorwart vorgesehen, jedoch verhinderten mehrere Verletzungen eine Teilnahme des langjährigen Neuer-Vertreters. 2028 könnte er im Herbst seiner Karriere doch noch die Chance erhalten, bei einem großen Turnier zwischen den Pfosten zu stehen.

DFB-Team: Nübel und Urbig in der Herausforderer-Rolle

In Stein gemeißelt dürfte die Nummer-eins-Rolle jedoch noch nicht sein. Der Routinier muss fit bleiben und sich gegen die jüngere Konkurrenz behaupten. Bild-Angaben zufolge sind Jonas Urbig und Alexander Nübel derzeit die ersten Anwärter als Stellvertreter. Zudem soll dem aktuell formstarken Finn Dahmen eine Nominierung winken. Der ebenfalls gut aufgelegte Loris Karius hat dem Bericht zufolge Außenseiter-Chancen.

Und auch auf den anderen Positionen sollen bereits erste Entscheidungen getroffen worden sein. Laut Sky sind Said El Mala, Younes Ebnoutalib, Kevin Schade und Karim Adeyemi teil des Kaders.

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