Bundestrainer Jürgen Klopp muss aufgrund der Ausfälle von Jamal Musiala und Kai Havertz umplanen. Ein Duo um Florian Wirtz stößt schon früher zur Nationalmannschaft.

Bundestrainer Jürgen Klopp reagiert auf die Ausfälle von Jamal Musiala und Kai Havertz. Florian Wirtz und Jonathan Burkardt reisen früher als ursprünglich geplant zur Nationalmannschaft, sodass sie Klopp schon bei dessen Heimdebüt am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland (20.45 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung stehen werden.

Musiala verletzte sich unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie gegen die Niederlande (1:1) in Amsterdam beim Aufwärmen und zog sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu, wie der DFB am Freitag mitteilte. Havertz erlitt eine Muskelzerrung.

Wirtz und Burkardt ursprünglich Teil der zweiten Kader-Gruppe

Bayern-Star Musiala und Arsenal-Angreifer Havertz reisen von der Nationalmannschaft ab und kehren zu ihren Klubs zurück.

Klopp hatte für seine ersten vier Länderspiele einen XXL-Kader berufen und in zwei Gruppen geteilt. Wirtz vom FC Liverpool und Burkardt (Eintracht Frankfurt) waren ursprünglich für die Nations-League-Spiele gegen Serbien in München (1. Oktober) und das Rückspiel in Griechenland (4. Oktober) vorgesehen. Nach den Verletzungen von Musiala und Havertz musste Klopp nun umplanen.

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