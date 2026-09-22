Klopp: „I am the new One“

Der Bundestrainer stellt sich vor - und hat einen neuen Spitznamen für sich parat.

Beim FC Liverpool nannte er sich in Anspielung auf „The Special One“ José Mourinho bodenständig „The normal One“, und auch als Bundestrainer will sich Jürgen Klopp nicht wichtiger machen, als er ist. „Hi“, stellt sich der 59-Jährige in einem Video den internationalen Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor, „I am the new One.“

Klopp also ist „der neue Trainer der deutschen Nationalmannschaft – und ich könnte nicht glücklicher darüber sein“. Er habe gehört, führt er aus, „dass ihr uns von überall auf der Welt unterstützt. Danke dafür! Willkommen, habt Spaß, vielleicht sehen wir uns ja in einem der Stadien da draußen. Ich kann es nicht erwarten. Auf geht’s!“

Los geht es für Klopp am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) beim Start in der Nations League mit dem Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam. Am Dienstag leitet er in Herzogenaurach sein erstes Training mit der ersten Hälfte seines ursprünglich 44 Mann starken XXL-Aufgebots um Kapitän Joshua Kimmich. Weitere Gegner in der Vorrunde der Nationenliga sind Griechenland und Serbien.