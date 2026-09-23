Klopp: „Grillfeuer“ soll Flächenbrand entfachen

Der Bundestrainer gibt am Rande des Abschlusstrainings für sein Debüt noch einmal die Richtung vor.

Jürgen Klopp hat den Trainingsplatz vor seinem Debüt als Bundestrainer spontan in einen Medienraum verwandelt und für seinen Start noch einmal die Richtung vorgegeben. „Ich gehe für die Jungs durchs Feuer“, versprach der neue Bundestrainer vor seinem Einstand am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande. Ein „kleines Grillfeuer“ habe er bereits entfacht innerhalb der Nationalmannschaft, witzelte der 59-Jährige, nun will er an jenem Flächenbrand arbeiten, der das ganze Land entflammen soll.

Klopp witzelt über Hymnen-Kenntnisse

Klopp selbst sieht sich bestens gerüstet dafür. „Ich war mir nicht sicher, ob irgendwas eingerostet ist“, sagte er über seine Trainertätigkeit, „aber geht noch, ist ein bisschen wie Rad fahren.“ Beim Supercup in Dortmund habe er außerdem bereits festgestellt, dass ihm „Einigkeit und Recht und Freiheit“ ganz gut über die Lippen geht. „Ich wusste gar nicht, dass ich die Nationalhymne drauf habe, komplett“, sagte er und lachte.

Während sich im Hintergrund in Herzogenaurach alle 24 Spieler in Klopps Kader auf den Nations-League-Auftakt vorbereiteten, stellte sich Klopp überraschend den Reportern. „Ich habe 15 Minuten nichts zu tun, wenn ihr Fragen habt…“, begrüßte er die Medienschaffenden. Ob er die Startelf verraten könne? „Witzig“, entgegnete Klopp schlagfertig und grinste.

Klopp spürt Aufbruch trotz Fragezeichen

Er blickte zurück auf „viele Meetings“ seit dem Treffen mit den ersten Profis am Sonntag: „Ich bin neu, entsprechend muss ich ein bisschen mehr reden.“ Er habe „super Spieler“ zur Verfügung, „die Jungs haben alle Lust, entsprechend empfinden wir Aufbruchsstimmung“, berichtete er.

Doch es ist ein Aufbruch mit einigen Unbekannten. „Wir wissen gar nicht, was der Gegner macht“, sagte Klopp, schließlich hätten auch die Niederlande einen neuen Coach, den einstigen Weltklassespieler Xavi. Klopp erwartet einen „brettharten“ Gegner und verspürt „positive Vibes“. Doch er weiß auch, „dass wir Ergebnisse liefern müssen. Wir würden es gerne lange machen.“

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