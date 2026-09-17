Klopp erklärt Undav-Entscheidung

Diese Klopp-Rede hat es in sich

Deniz Undav wird nicht für die Länderspielphase nominiert. Auf der Pressekonferenz in Frankfurt erklärt Bundestrainer Jürgen Klopp seine Entscheidung.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich dazu entschieden, Deniz Undav nicht für die Länderspielpause im September und Oktober zu nominieren. Stattdessen setzt Klopp in seinem XXL-Kader auf die Mittelstürmer Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Kai Havertz und Nick Woltemade.

„Mit Deniz habe ich gesprochen“, leitete Klopp die Begründung seiner Entscheidung ein. „Deniz hat seine Probleme. Er ist noch nicht richtig in die Saison gekommen“, sagte Klopp mit Blick auf die vergangenen Bundesligaspiele. Undav konnte in der laufenden Saison noch kein Pflichtspieltor erzielen.

Deniz Undav wurde von Jürgen Klopp nicht für die Länderspiele berücksichtigt Deniz Undav wurde von Jürgen Klopp nicht für die Länderspiele berücksichtigt © IMAGO/Laci Perenyi

Jürgen Klopp: „keine endgültige Entscheidung“

Für den Stürmer des VfB Stuttgart ist die Tür zur Nationalmannschaft dennoch weiterhin offen. „Es ist bei keinem Spieler eine endgültige Entscheidung, wenn er diesmal nicht dabei ist“, erklärte Klopp.

Neben Undav wurde auch dessen VfB-Kollege Angelo Stiller nicht nominiert. Stattdessen feiert der Stuttgarter Finn Jeltsch sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.

Undav kommt bisher auf 13 Länderspiele und neun Tore für Deutschland.

+45 IMAGO/MIS Klopps erster DFB-Kader

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