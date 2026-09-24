"Wann ist es das letzte Mal bei der Nationalmannschaft passiert?"

Deutschland bestreitet das erste Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp. Zwei WM-Fahrer wechseln ihre Rückennummer für das Duell mit den Niederlanden.

Wenige Stunden vor dem Debüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer hat der DFB die Rückennummern für das Nations-League-Duell gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) bekannt gegeben.

Zwei Spieler, die bereits bei der Weltmeisterschaft 2026 dabei waren, wechseln ihre Nummer. So trägt Felix Nmecha gegen Oranje die Nummer 8. Beim Turnier in Nordamerika war der BVB-Profi noch mit der 23 aufgelaufen, während die 8 damals Leon Goretzka trug.

Felix Nmecha (r.) und Nadiem Amiri (2.v.r.) wechseln bei Jürgen Klopps Debüt die Nummer Felix Nmecha (r.) und Nadiem Amiri (2.v.r.) wechseln bei Jürgen Klopps Debüt die Nummer © IMAGO/Schüler

Nadiem Amiri wechselt derweil von der 20 auf die 11, die bei der WM noch Nick Woltemade auf dem Trikot gehabt hatte. Woltemade ist zwar nominiert, kommt aber erst bei den Länderspielen gegen Serbien (01.10.) und Griechenland (4.10.) zum Einsatz.

DFB-Team: Die Rückennummern in der Übersicht

1 Marc-André ter Stegen

2 Yann Aurel Bisseck

3 Max Rosenfelder

4 Jonathan Tah

5 Yannik Engelhardt

6 Joshua Kimmich

7 Kai Havertz

8 Felix Nmecha

9 Kevin Schade

10 Jamal Musiala

11 Nadiem Amiri

12 Finn Dahmen

13 Philipp Treu

14 Josha Vagnoman

15 Nico Schlotterbeck

16 Anton Stach

17 Chris Führich

18 Nathaniel Brown

19 Karim Adeyemi

20 Serge Gnabry

21 Alexander Nübel

22 Hennes Behrens

23 Younes Ebnoutalib

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach