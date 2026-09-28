Die nächsten beiden Spiele verfolgt der Kapitän nur als Zuschauer. Gegen Serbien und in Griechenland ist der Bayern-Profi nicht dabei.

Kapitän Joshua Kimmich verlässt nach dem Fehlstart unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schweren Herzens. „Ich hatte bis zuletzt gehofft zu bleiben und wäre natürlich gerne geblieben. Aber ich verstehe, dass der Trainer einfach auch andere Jungs kennenlernen möchte“, sagte Kimmich nach dem 0:1 (0:0) in der Nations League gegen Griechenland in Augsburg.

Kimmich fehlt gegen Serbien

Klopp tauscht nach den ersten beiden Spielen in der Nationenliga seinen Kader fast komplett aus, auch Kimmich erhält wie angekündigt eine Auszeit. „Das war von vornherein so der Plan, dass wir einen großen Kader haben, dass wir einmal durchwechseln. Dementsprechend werde ich von zu Hause die Daumen drücken“, sagte Kimmich, der nun sein „Heimspiel“ am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Serbien in München und das Rückspiel in Griechenland (4.Oktober) verpassen wird.

Ob Kimmich in der Arena sein wird, ließ er offen. „Ich weiß es noch nicht so genau“, sagte er und fuhr nach Hause – schweren Herzens.

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