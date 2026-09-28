Jürgen Klopp holte aus seinen ersten beiden Partien als Bundestrainer nur einen Punkt. Eine solche Bilanz hatte vor ihm noch kein DFB-Coach.

Auf diesen Eintrag in den Geschichtsbüchern hätte Jürgen Klopp wohl gerne verzichtet: Als erster Bundestrainer holte der 59-Jährige in seinen ersten beiden Länderspielen nur einen Zähler.

Die Bilanz von nur einem Remis und einer Niederlage ist damit der schwächste Start eines Trainers der deutschen Nationalmannschaft. Dem 1:1 zum Auftakt gegen die Niederlande in Amsterdam folgte bei Klopps Heimdebüt in Augsburg am Sonntag mit einem 0:1 gegen Griechenland die erste Niederlage.

Jürgen Klopp gewann keines seiner ersten beiden Spiele als Bundestrainer Jürgen Klopp gewann keines seiner ersten beiden Spiele als Bundestrainer © IMAGO/Sven Simon

Klopp wie einst Herberger und Schön

Als erst dritter Bundestrainer blieb Klopp in seinen ersten beiden Spielen sieglos. Er befindet sich dabei allerdings in namhafter Gesellschaft. Von seinen Vorgängern waren nur Sepp Herberger und Helmut Schön in ihren ersten beiden Partien ohne Sieg geblieben. Die beiden späteren Weltmeister-Trainer begannen ihre Amtszeiten jeweils mit zwei Unentschieden.

Herberger, der Deutschland 1954 beim Wunder von Bern zum WM-Titel führte, startete am 15. November 1936 mit einem 2:2 gegen Italien, sein zweites Spiel gegen die Niederlande endete mit demselben Ergebnis.

Schön führte das DFB-Team 1972 zum EM-Titel und 1974 zum WM-Triumph im eigenen Land, doch auch er startete holprig. Sein Debüt gegen Schweden am 4. November 1964 endete 1:1, im zweiten Spiel unter seiner Regie gegen Italien gab es ebenfalls ein 1:1. Beiden Bundestrainern gelang in ihrem dritten Spiel der erste Sieg.

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Klopps Trainer-Bilanz

In den ersten beiden Spielen sieglos zu bleiben ist für Klopp derweil ungewohnt. Beim FSV Mainz 05 (2001 bis 2008) war er mit zwei Erfolgen gestartet. Die erste Pleite f0lgte in der achten Partie.

Ein ähnliches Bild bei Borussia Dortmund (2008 bis 2015): Klopp gewann die ersten beiden Partien, im sechsten Spiel musste er sich geschlagen geben. Beim FC Liverpool (2015 bis 2024) war es ebenfalls das sechste Spiel, das verloren ging. Ein Sieg in den ersten drei Partien wollte aber nicht glücken.

Ob es Klopp diesmal besser macht, entscheidet sich am Donnerstag gegen Serbien (20.45 Uhr im LIVETICKER).

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