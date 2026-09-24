Der Stürmer vom FC Arsenal verlässt den Platz nach 28 Minuten leicht humpelnd.

Kai Havertz ist beim Nations-League-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande früh angeschlagen ausgewechselt worden. Der Stürmer vom FC Arsenal verließ den Platz in Amsterdam nach 28 Minuten leicht humpelnd.

Havertz verletzt – Ebnoutalib debütiert

Wenige Minuten zuvor war Havertz von Jurrien Timber schmerzhaft über dem rechten Knie getroffen worden. Sein rechter Oberschenkel und das Knie waren verschrammt. Als Ersatz kam Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt – der zweite Debütant nach Philipp Treu unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

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