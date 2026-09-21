Gruda sagt für Länderspiele mit dem DFB-Team ab

Brajan Gruda fällt für die anstehende Länderspielpause verletzungsbedingt aus. Das gibt sein Verein am Montag offiziell bekannt.

Brajan Gruda kann nicht bei den anstehenden vier Länderspielen in der Nations League mit dem DFB-Team mitwirken. Bundestrainer Jürgen Klopp wird auf den Offensivspieler von RB Leipzig verzichten müssen.

„Nach eingehender Untersuchung wird Brajan aufgrund einer Zerrung der seitlichen Bauchmuskulatur in der anstehenden Länderspielpause kürzertreten“, gab sein Verein am Montagnachmittag bekannt. Der DFB verkündete, dass es keine Nachnominierung geben wird.

Brajan Gruda muss kürzer treten Brajan Gruda muss kürzer treten © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Gruda verletzte sich gegen Leverkusen

Gruda hatte sich beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen am Sonntag verletzt. Nur wenige Tage, nachdem Klopp ihn für die deutsche Nationalmannschaft nominiert hat, musste Gruda frühzeitig ausgewechselt werden.

In der 24. Minute setzte sich der 22-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf den Boden und hielt sich die rechte Hüfte. Schon zuvor war zu erkennen, dass Gruda etwas unrund über den Platz lief. Wenig später musste Gruda verletzt raus.

„Brajan hat einen Schlag abbekommen gegen das Becken. Wir müssen einfach warten“, hatte sein Trainer Martin Demichelis am Sonntag gesagt. Nun die bittere Gewissheit.

Das DFB-Team trifft zum Nations-League-Auftakt am Donnerstag (20.45 Uhr) in Amsterdam auf den Erzrivalen Niederlande. Drei Tage später geht es in Augsburg gegen Griechenland.

DEINE MEINUNG

Gruda hätte am 1. Oktober in München gegen Serbien und am 4. Oktober in Thessaloniki gegen Griechenland zum Einsatz kommen können. Er war für den „zweiten“ Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp eingeplant und hätte am Sonntag nach Herzogenaurach reisen sollen. Klopp hatte ursprünglich insgesamt 44 Spieler in zwei Kadern berufen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)