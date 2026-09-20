Groß über DFB-Team: „Ich bin schon zurückgetreten“

Der Routinier trumpft derzeit bei Brighton & Hove Albion groß auf.

Pascal Groß trumpfte im Trikot von Brighton & Hove Albion gegen den englischen Meister FC Arsenal ganz groß auf, das Thema Nationalmannschaft hat sich für den Routinier aber erledigt. „Ich bin schon zurückgetreten. Für mich war’s das nach der WM“, sagte der 35-Jährige nach dem überraschenden 3:0 (2:0) bei Sky und ergänzte: „Ich glaube, es ist an der Zeit, der neuen Generation nur das Beste zu wünschen.“

Groß beendet DFB-Karriere

Groß erzielte in 19 Länderspielen einen Treffer. Sein Debüt in der DFB-Auswahl gab er erst im hohen Fußball-Alter von 32 Jahren 2023 unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick. Von Julian Nagelsmann wurde der Mittelfeldspieler in den Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada berufen.

Gegen Arsenal glänzte Groß am Samstag als Torschütze und Vorbereiter. Doch für das DFB-Team, aus dem nach dem WM-Debakel bereits Manuel Neuer und Antonio Rüdiger zurückgetreten waren, steht er nicht mehr zur Verfügung.

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