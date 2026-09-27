Griechische Presse streut Salz in Deutschlands Wunde

Hier macht sich das DFB-Team auf den Weg ins Stadion

Jürgen Klopp erlebt ein bitteres Heimdebüt als Bundestrainer. Die internationale Presse sieht einen "unrühmlichen Start" für den 59-Jährigen.

Jürgen Klopp kassiert schon im zweiten Spiel seine erste Niederlage als Bundestrainer. Beim 0:1 gegen Griechenland wirkte die Deutsche Nationalmannschaft über weite Strecken ideenlos und zeigte ein extrem schwaches Spiel.

Die Pleite ist für Deutschland gleichzeitig eine historische Premiere: Im elften Spiel gegen Griechenland kassierte das DFB-Team die erste Niederlage überhaupt. In den zehn Partien zuvor gab es sieben Siege und drei Unentschieden.

Jürgen Klopp kassierte seine erste Niederlage als Bundestrainer Jürgen Klopp kassierte seine erste Niederlage als Bundestrainer © IMAGO/Kirchner-Media

In der internationalen Presse hagelte es nach dem Spiel entsprechend massig Kritik. Klopp erlebe einen „unrühmlichen Start“ und es würde schon jetzt „Unruhe“ herrschen. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen im Überblick:

GRIECHENLAND

Gazzetta: „Das Team in Blau hat Geschichte geschrieben und steht an der Spitze der Nations League. Was hast du da wieder gemacht, Hellas? Nach dem Sieg gegen England in Wembley (2024, Anm. d. Red.) hat Griechenland nun einen weiteren Giganten bezwungen.“

Sport24: „Jürgen Klopp, verneige dich: Das blau-weiße Team besiegte Klopps Mannschaft – dank des goldenen Torschützen Kourbelis und eines herausragenden Tzolakis. Hellas, du hast als Mannschaft Geschichte geschrieben.“

ENGLAND

The Guardian: „Ein großer Sieg für Griechenland, ein äußerst enttäuschender Abend für die Deutschen. Jürgen Klopp hat in zwei Spielen als Trainer einen Punkt geholt.“

BBC Sport: „Jürgen Klopps Warten auf seinen ersten Sieg als deutscher Nationaltrainer dauerte weiter an, nachdem seine Mannschaft in der Nations League zu Hause eine überraschende Niederlage gegen Griechenland hinnehmen musste.“

DEINE MEINUNG

FRANKREICH

L’Equipe: „Ein perfekter Coup. Mit einer soliden Abwehr und einer zielstrebigen Offensive hat Griechenland am Sonntag in Augsburg Deutschland und Jürgen Klopp überrascht.“

Le Figaro: „Fehlstart. Beim Heimdebüt von Jürgen Klopp auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft unterlag die Mannschaft am Sonntagabend in Augsburg mit 0:1 gegen Griechenland – eine Niederlage am 2. Spieltag der Nations League, die für Unruhe sorgt.“

SPANIEN

AS: „Griechische Tragödie für Klopp. Harte Niederlage für Klopps Deutschland, das einfach nicht richtig in Gang kommt. Ein Punkt aus zwei Spielen. Kourbelis sorgte für das Drama.“

Marca: „Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt. Deutschland hatte Jürgen Klopp die Nationalmannschaft anvertraut, damit er nach einem weiteren enttäuschenden WM-Turnier eine komplette Revolution einleitet. Doch wie schon zuvor Flick und Nagelsmann fällt auch ihm der Start schwer.“

ÖSTERREICH

Kronen-Zeitung: „Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite.“

SCHWEIZ

Blick: „Deutschland verliert erstmals in der Geschichte gegen Griechenland. Damit hat Jürgen Klopp einen unrühmlichen Start als Bundestrainer hingelegt. Klopp „gelingt“ etwas, was es in Deutschland seit über 60 Jahren nicht mehr gab: Klopp ist der erste Trainer seit Helmut Schön, der aus den ersten zwei Spielen keinen Sieg holt.“

USA

The Athletic: „Jürgen Klopp muss in seinem zweiten Spiel als deutscher Nationaltrainer eine Niederlage hinnehmen. Ein abgefälschter Schuss von Dimitrios Kourbelis reichte aus, um Griechenland in Augsburg einen 1:0-Sieg zu bescheren – sehr zum Frust des ehemaligen Liverpool-Trainers.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)