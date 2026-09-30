Bayern-Profi vor DFB-Debüt

Nach der Pleite gegen Griechenland wechselt Bundestrainer Jürgen Klopp durch. Unter anderem ein Münchner steht vor seinem DFB-Debüt.

Alles neu! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Nations-League-Spiel gegen Serbien am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in München nicht mehr wiederzuerkennen sein. Nach dem 0:1 gegen Griechenland hat Jürgen Klopp seinen Kader nahezu komplett ausgewechselt, seine Startelf für Spiel drei der Nationenliga dürfte er vollständig verändern.

Mindestens ein Debüt ist dabei sicher, weil keiner der drei Torhüter in Klopps Auswahl bislang ein Länderspiel bestritten hat – Bayern-Profi Jonas Urbig wird in seinem „Wohnzimmer“ den Vorzug vor Finn Dahmen und Noah Atubolu erhalten. Auch Mittelfeldmann Vitaly Janelt vom FC Brentford und der Kölner Jungstar Said El Mala können auf ihren Einstand hoffen. Insgesamt stehen neun Akteure ohne Länderspiel-Einsatz im Kader.

Jonas Urbig (m.) steht vor seinem DFB-Debüt Jonas Urbig (m.) steht vor seinem DFB-Debüt © IMAGO/Nordphoto

Eine Routiniers zurück im DFB-Team

Vor Urbig werden bewährte Kräfte erwartet: Die Leipziger Ridle Baku und David Raum auf den Außen sowie das Dortmunder Innenverteidiger-Duo Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck. Janelt dürfte anstelle des abgereisten Kapitäns Joshua Kimmich auf die Sechs rücken.

In Klopps 4-3-3-System wird mit Aleksandar Pavlovic, in München geborener Sohn eines serbischen Vaters, und Florian Wirtz auf den offensiveren Mittelfeldpositionen gerechnet. Sicher scheint, dass die Jungstars Lennart Karl und El Mala über die Flügel kommen werden. Als Stoßstürmer ist Jonathan Burkardt denkbar, der wie Wirtz gegen die Griechen eingewechselt worden war. Nick Woltemade stünde als Alternative bereit.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach