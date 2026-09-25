Jonathan Burkardt und Nick Woltemade sind Kandidaten, falls Jamal Musiala und Kai Havertz nicht weitermachen können.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird auf die Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz wohl reagieren. „Wir warten erst einmal ab. Aber dass wir neu nachdenken, ist klar. Wir können es und sollten es auch machen“, sagte Klopp nach dem Nations-League-Auftakt in den Niederlanden (1:1) mit Blick auf sein Heim-Debüt am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg gegen Griechenland.

Stürmer-Duo rückt in den Kader

Jonathan Burkardt oder Nick Woltemade wären Kandidaten, die bereits gegen die Griechen im Kader stehen könnten. Ursprünglich waren die beiden Stürmer erst für den zweiten Kader vorgesehen, der das Spiel gegen Serbien in München (1. Oktober) und das Rückspiel in Griechenland (4. Oktober) bestreitet. Klopp darf für jede Partie 20 Feldspieler und drei Torhüter nominieren. Sollten Musiala und Havertz ausfallen, hätte er derzeit nur noch 22 Profis zur Verfügung.

Musiala verletzte sich in Amsterdam beim Aufwärmen, Havertz musste nach gut einer halben Stunde den Platz verlassen. „Bei beiden ist es muskulär. Es sind beide im MRT. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und die Jungs relativ zügig wieder einsatzfähig sind. Für das Spiel am Sonntag sind sie wahrscheinlich raus.“

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