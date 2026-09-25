Am Samstag führt Tom Bischof die U21 in Lettland aufs Feld, anschließend geht es rüber zur A-Nationalmannschaft.

Erst U21-Kapitän, dann A-Nationalmannschaft und Jürgen Klopp: Tom Bischof nimmt seine besondere Doppelrolle beim DFB in diesen Tagen voll an.

„Da hatte ich einfach Bock drauf, weil’s mir wichtig ist dabei zu sein, die Truppe weiter anzuführen und einfach ein geiles Spiel hinzulegen“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern vor Teil eins des abschließenden U21-„Dreierpacks“ in der EM-Qualifikation am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1 und Joyn) in Lettland.

Bischof will in der U21 weiter vorangehen Bischof will in der U21 weiter vorangehen © Marco Steinbrenner/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner

Bischof: Leader unten, Herausforderer oben

Nach der Pflichtaufgabe für die DFB-Auswahl in Riga geht es für Bischof als Mitglied des „zweiten Kaders“ rüber zu Bundestrainer Klopp, statt unangefochtener Leader ist er dort der Herausforderer. „Beide Rollen tun mir einfach mal sehr, sehr gut – weil hier kann ich brutale Verantwortung übernehmen, das muss ich aber oben auch. Ich bin da kein anderer Mensch, benehme mich genau gleich wie hier“, sagte der 21-Jährige.

Klopp hatte Bischof bei der Nominierung seines XXL-Kaders als „ganz feinen Fußballer“ und „tollen Kerl“ mit „ganz viel strategischem Talent“ bezeichnet. Das Lob konnte Bischof nur zurückgeben. Klopp habe sich als erster der beiden DFB-Trainer gemeldet, das Gespräch sei zwar kurz gewesen, aber „er ist ein sehr mitreißender Mensch, die Gespräche mit ihm machen einfach auch Spaß“, schwärmte Bischof: „Ich freue mich natürlich über das Kompliment und genau das will ich ihm dann einfach beweisen und eine geile Woche hinlegen.“

Davor hofft U21-Coach Antonio Di Salvo auf ein Topspiel seines Kapitäns. „Er war sofort Feuer und Flamme. Auch der FC Bayern unterstützt das“, sagte der 47-Jährige über die ungewöhnliche Rollenteilung. Bischof sei „sehr wichtig“ für sein Team und „wollte in der Vergangenheit immer sehr gerne bei der U21 spielen. Er ist sich dieser Rolle als Kapitän bewusst, möchte vorangehen. Wenn er uns helfen kann, dann ist das gut so.“

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