Beim DFB-Debüt von Jürgen Klopp fängt sich sein Team spät den Ausgleich ein, seine Stars schwanken zwischen Licht und Schatten Die SPORT1-Einzelkritik.

Lange sah es nach einem siegreichen Debüt beim Debüt von Jürgen Klopp aus – doch die deutsche Nationalmannschaft hat beim Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande eine lange Führung am Ende doch noch aus der Hand gegeben.

Trotz eines Tors von Felix Nmecha ging das Spiel in Amsterdam am Ende 1:1 aus. Wer konnte unter den Augen des neuen DFB-Coachs überzeugen, wer schwächelte? Die SPORT1– Einzelkritik.

Marc-André ter Stegen kassierte in Amsterdam spät den Ausgleich Marc-André ter Stegen kassierte in Amsterdam spät den Ausgleich © IMAGO/Sportimage

Philipp Treu macht ein mutiges DFB-Debüt

MARC-ANDRÉ TER STEGEN

Erlebte bei seiner Rückkehr ins deutsche Tor und in seinem Wohnzimmer zunächst einen eher gebrauchten Abend. Hatte früh in der Partie Glück, dass das Kopfballtor von van Dijk aberkannt wurde – auch wenn Brobbey in seinem Weg steht, muss er da entschlossener von der Linie kommen (13.). Leistete sich zwei haarsträubende Fehlpässe (19., 42.), jeweils direkt in die Füße von Gakpo – bestraft wurde das nicht.

In der zweiten Halbzeit steigerte er sich dann enorm und durfte sich auszeichnen: Gute Fußabwehr gegen Dumfries (60.), zwei Rettungstaten gegen Meerdink (62., 73.). Kurz vor dem Ende wehrte er einen Schlenzer von van Bommel ab (89.), beim Ausgleich machtlos (90.). SPORT1-Note: 3

DEINE MEINUNG

NATHANIEL BROWN

Bekam gleich zu Beginn einige lautstarke Anweisungen von Klopp. Kam mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie, im Anlaufverhalten allerdings häufig zu zaghaft. Legte bei einem gut herausgespielten deutschen Konter überlegt auf Adeyemi quer – der Barca-Profi ließ das 2:0 kläglich liegen (39.). Auch in der zweiten Hälfte leitete er eine große Adeyemi-Chance ein (59.). Beim Ausgleich kommt er dem Flankengeber van Bommel nicht mehr hinterher (90.). SPORT1-Note: 3,5

NICO SCHLOTTERBECK

Nach seiner Verletzung, die er sich bei der WM zugezogen hatte, das erste Mal wieder im DFB-Team. Hatte in der ersten Halbzeit sowohl die meisten Defensivaktionen (sechs) als auch die meisten Ballkontakte (48). Immer sicher wirkte er dabei nicht. Van Dijk in der Luft zu verteidigen, wurde zu einem Ding der Unmöglichkeit. SPORT1-Note: 4

JONATHAN TAH

Sein erster Pass landete direkt im Seiten-Aus. Gab Brobbey noch den entscheidenden Schubser, sodass der Stürmer nicht mehr kontrolliert abschließen konnte (11.). Bei Standardsituationen stimmte die Abstimmung zunächst nicht. Bewies dennoch in der hektischeren Schlussphase Ruhe und überzeugte mit gutem Stellungsspiel. SPORT1-Note: 3

PHILIP TREU

Ein sehr ordentliches Debüt für die DFB-Elf! Leistete das, was Klopp von ihm erwartet hatte: Pausenlos die Linie entlangzumarschieren. Und das ohne Furcht. Seine erste scharfe Hereingabe fand keinen Abnehmer (4.). Später leitete er mit einer Flanke die deutsche Führung ein (32.). Starker rechter, ausbaufähiger linker Fuß. Hatte mit dem starken Gakpo alle Hände voll zu tun, bekam den Liverpool-Star nicht immer zu halten. Hatte das 2:0 auf den Schlappen, traute sich aber nicht aus aussichtsreicher Position abzuschließen und legte auf den schlechter postierten Adeyemi quer (70.). SPORT1-Note: 2,5

Joshua Kimmich ist das Herz der deutschen Mannschaft

FELIX NMECHA (bis 64.)

Begann mit zwei starken Pässen, zog dann aber im Mittelfeld-Duell gegen Timber häufig den Kürzeren. So entstanden vor der Abwehr ab und an größere Räume für die Niederlande. Staubte zur deutschen Führung ab (32.). Streute ein paar für ihn ungewöhnliche technische Fehler ein. Ging nach gut einer Stunde vom Feld. Für ihn kam Stach. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH

Darf nun auch (endlich!) bei der Nationalmannschaft im zentralen Mittelfeld ran. Überzeugte auf der Schlüsselposition mit Energie und Leidenschaft. Hielt den Ball trotz der Verletzung von Brobbey im Spiel und leitete mit seiner Flanke so die deutsche Führung (32.) ein – Freunde bei den niederländischen Fans dürfte er sich damit nicht gemacht haben. Verschaffte der deutschen Mannschaft mit einigen punktgenauen Seitenverlagerungen viel Raum. Nie wieder Rechtsverteidiger! SPORT1-Note: 2,5

NADIEM AMIRI (bis 80.)

Erfuhr erst wenige Minuten vor Anpfiff von seinem Startelf-Einsatz. Rückte für den angeschlagenen Musiala in die Mannschaft. Und war sofort hellwach, spielte giftig gegen den Ball. Leitete Adeyemis verpatzte Riesenchance mit einem Zuckerpass auf Brown ein – das hätte das 2:0 sein müssen (39.). Übertrieb, als er wegen eines überharten Tacklings gegen Dumfries Gelb kassierte (69.), aber unterm Strich stimmte die Einstellung. SPORT1-Note: 3

Viel Tempo und viele unsaubere Aktionen

KEVIN SCHADE (bis 64.)

Ein gutes DFB-Startelfdebüt des Brentford-Profis. Überaus bemüht und immer mit dem Blick nach vorne. Ab und an fehlte ihm aber etwas an Präzision, das Zusammenspiel mit Brown war ausbaufähig. SPORT1-Note: 3,5

KARIM ADEYEMI (bis 80.)

Empfahl sich mit einem starken Start in Barcelona für die erste Elf. Unsauber in der Ballannahme, sonst hätte es nach wenigen Sekunden schon gefährlich werden können. Vergab die große Chance aufs 2:0 (39.): Brown spielte ihn frei, sodass er völlig blank vor Verbruggen zum Abschluss kam, doch mit viel zu viel Rücklage zimmerte er den Ball weit über das Gehäuse. Bekam den Assist von Nmechas Führung zugeschrieben (32.). Sehr bemüht, aber mit einigen technischen Unsauberkeiten. In der 59. schloss er viel zu überhastet ab. Der Barca-Adeyemi war das nicht. SPORT1-Note: 4

KAI HAVERTZ (bis 29.)

Blieb schon nach einem Foul von Quinten Timber mit großen Schmerzen am linken hinteren Oberschenkel liegen (22.). Minuten später ging es nicht weiter (27.) – für ihn kam Ebnoutalib. SPORT1-Note: Ohne Bewertung

Ab 29.: YOUNES EBNOUTALIB

Kam durch die Verletzung von Havertz überraschend früh zu seinem Länderspiel-Debüt (29.). Sekunden später wackelte er erst seinen Gegenspieler aus und schloss mit einem strammen Schuss ab – Verbruggen war zur Stelle (30.). Arbeitete auch gut mit zurück. SPORT1-Note: 2,5

Ab 64. ANTON STACH

Ersetzte den Torschützen. Unauffällige Vorstellung. SPORT1-Note: 3

Ab 64. CHRIS FÜHRICH

Kam nach gut einer Stunde für Schade und brachte Schwung in die Partie. Schöner Flügellauf mit einem überlegten Pass in den niederländischen Rückraum (70.) – belohnt wurde die Aktion nicht. Half in der Schlussphase auch im eigenen Sechzehner aus (77.). SPORT1-Note: 2,5

Ab 80. SERGE GNABRY

Kam spät für Adeyemi – und wurde zum Unglücksraben, als er vor dem 1:1 durch Gakpo den Ball im Mittelfeld verlor und danach nicht konsequent nachsetzte. Unglückliches DFB-Comeback nach der verletzungsbedingt verpassten WM.

SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

Ab 80. YANNIK ENGELHARDT

SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

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