Jürgen Klopp macht auf der Pressekonferenz noch ein Geheimnis aus seiner ersten Startaufstellung als Bundestrainer. In der Torwartfrage herrscht jedenfalls Klarheit, aber es gibt auch noch offene Duelle.

Es ist eine der spannendsten Fragen vor dem Debüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer: Wer steht in der Startelf beim Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande in Amsterdam (20.45 Uhr im LIVETICKER)?

Klopp selbst machte auf der Pressekonferenz am Mittwoch noch ein Geheimnis aus seiner ersten Elf und verwies auf den neuen Bondscoach Xavi. „Hat Xavi die Aufstellung bekannt gegeben?“, konterte der DFB-Coach mit einer rhetorischen Frage. Fest steht, dass Ajax-Torhüter Marc-André ter Stegen in seiner Wahlheimat Amsterdam zwischen den Pfosten stehen wird. Es gibt aber auch noch offene Positionen.

Jürgen Klopp (l.) im Gespräch mit Kai Havertz Jürgen Klopp (l.) im Gespräch mit Kai Havertz © IMAGO/Schüler

DFB-Debütant Treu in Klopps erster Startelf?

Angesichts der kurzen Vorbereitungszeit dürfte Klopp größtenteils auf gestandene Nationalspieler setzen, auch wenn sich der eine oder andere Debütant berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Anfangsformation machen darf. Dies gilt vor allem für die Rechtsverteidigerposition. Dort werden Philipp Treu vom SC Freiburg gute Karten eingeräumt, aber auch Josha Vagnoman „kann spielen“, wie Klopp auf eine konkrete Nachfrage auf der PK sagte.

Ansonsten wird die Viererkette voraussichtlich mit den bewährten Kräften Nathaniel Brown, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck komplettiert.

Kapitän Kimmich im Mittelfeld gesetzt

Joshua Kimmich behält auch unter Klopp die Kapitänsbinde. Anders als noch unter Vorgänger Julian Nagelsmann ist der 31-Jährige – wie auch beim FC Bayern – auf dem Platz wieder als Sechser im defensiven Mittelfeld vorgesehen. In der von Klopp bevorzugten 4-3-3-Grundordnung soll Kimmich dabei in die Rolle des zentralen Strategen schlüpfen. Daneben wird Klopp im Mittelfeld wohl auf Felix Nmecha und Jamal Musiala setzen.

Deutlich umkämpfter sind noch die Plätze auf den offensiven Flügeln. Rechts liefern sich der formstarke Kevin Schade vom FC Brentford und Rückkehrer Serge Gnabry ein enges Duell. Der Bayern-Star hat nach seiner Muskelverletzung, die das WM-Aus bedeutete, erst einen Kurzeinsatz gegen Union Berlin (7:0) absolviert. Im Training hat Gnabry aber einen guten Eindruck hinterlassen.

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Adeyemi empfiehlt sich – Conté gestrichen

Als Linksaußen hat sich Karim Adeyemi mit seinem guten Saisonstart im Trikot des FC Barcelona mit drei Toren und drei Assists in acht Pflichtspielen für einen Platz in der Startelf empfohlen. Im Angriffszentrum dürfte Kai Havertz gesetzt sein.

Eine Entscheidung musste Klopp bereits im Vorfeld treffen. Aus seinem 24-Mann-Kader musste er noch einen Spieler für die Partie streichen: Es traf Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim. Etwa 75 Minuten vor Anpfiff werden mit der Veröffentlichung der offiziellen Aufstellung die letzten Personalfragen zur Startelf geklärt sein.

Die voraussichtlichen Startaufstellungen:

Deutschland : Ter Stegen – Treu (Vagnoman), Tah, Schlotterbeck, Brown – Kimmich – Nmecha, Musiala – Schade (Gnabry), Havertz, Adeyemi

: Ter Stegen – Treu (Vagnoman), Tah, Schlotterbeck, Brown – Kimmich – Nmecha, Musiala – Schade (Gnabry), Havertz, Adeyemi Niederlande: Verbruggen – van de Ven, van Dijk, van Hecke, Dumfries – Gravenberch, Veerman – Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo

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