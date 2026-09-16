Calmund schwärmt von Klopp

Der langjährige Bundesliga-Manager traut dem neuen Bundestrainer die Trendwende zu, sieht jedoch auch Hürden.

Der langjährige Bundesliga-Manager Reiner Calmund traut dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp die Trendwende zu. „Wo Klopp kam, ging er als Messias“, sagte der frühere Leverkusen-Macher (77) bei ran.

Calmund: Klopp keine Erfolgsgarantie

„Jürgen Klopp soll und wird es hoffentlich richten“, ergänzte Calmund: „Auf den ersten Blick ist das die perfekte Lösung. Kloppo ist eine lebende Trainerlegende. Er hat die Bundesliga gewonnen, die Premier League, die Champions League und er hat es immer wieder geschafft, aus guten Fußballern echte Helden zu machen.“

Zwar gebe es „keine Erfolgsgarantie“, außerdem könne Klopp „keine Superspieler verpflichten“ und habe seine Spieler „immer nur für wenige Tage am Stück“ zur Verfügung. Es werde „hochinteressant“, meinte Calmund, wie sich Klopp „innerhalb dieser Grenzen bewegt, wenn es einmal nicht nach Wunsch laufen sollte“. Er gibt zu bedenken: „Als allzu kompromissbereit gilt der Startrainer in der Branche nicht.“

Riesendruck für Klopp, Lob dem Nachwuchs

Klopp habe „wieder einmal ein Projekt in der Krise übernommen“ – wie in Dortmund oder Liverpool. „Und genau solche Aufgaben liegen ihm eigentlich“, sagte Calmund. Allerdings sei die Erwartungshaltung „gigantisch, im eigenen Land ebenso wie international. Jede Nominierung, jede Auswechslung und natürlich jede Niederlage wird unter dem Brennglas betrachtet.“

Das gilt auch für den deutschen Nachwuchs, den Calmund zu Unrecht in ein schlechtes Licht gestellt sieht. „Ich habe schon während der WM die aus meiner Sicht respektlose Kritik an der Nachwuchsarbeit zurückgewiesen. Der DFB leistet hier sehr gute Arbeit“, sagte er: „Die heutigen Auswahltrainer und Trainingsspezialisten sind besser als wir es früher waren.“ Davon habe er sich selbst überzeugt und DFB-Nachwuchschef Hannes Wolf „zu dieser Arbeit gratuliert“.

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