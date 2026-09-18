Brunner erstmals im U21-Kader – auch Tresoldi dabei

Das Stürmer-Duo soll dem Team von Antonio Di Salvo zu einem erfolgreichen Abschluss in der EM-Quali verhelfen.

Paris Brunner steht erstmals im Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft. Der U17-Weltmeister von 2023 gehört nach einem starken Saisonstart bei der AS Monaco zum 23-köpfigen Kader für die letzten drei Qualifikationsspiele auf dem Weg zur EM 2027. DFB-Trainer Antonio Di Salvo nominierte dafür insgesamt sieben Neulinge, erneut mit dabei ist auch der von Italien umworbene Torjäger Nicolò Tresoldi.

Drei Siege sichern EM-Qualifikation

„Unser Ziel ist klar: Mit drei Siegen die EM-Qualifikation als Gruppenerster fix machen“, sagte Di Salvo. Er sei „gespannt“ auf die Neuen, zu denen mit Louey Ben Farhat vom Karlsruher SC und dem Augsburger Noahkai Banks zwei Spieler gehören, „die sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden haben“, wie Di Salvo betonte: „Wir sind schon länger im Austausch und haben uns um die Spieler bemüht. Ich freue mich sehr darüber, dass wir beiden eine Perspektive beim DFB aufzeigen konnten, die sie angenommen haben.“

Brunner, der 2024 von Borussia Dortmund nach Monaco gewechselt war, hat in dieser Saison schon fünf Pflichtspieltore für den Tabellenzweiten der französischen Ligue 1 erzielt. Bundestrainer Jürgen Klopp bezeichnete ihn am Donnerstag als „Riesentalent, seit Jahren“. Das DFB-Trikot hatte der 20-Jährige zuletzt im November 2025 getragen, in zwei Spielen für die U20 erzielte er fünf Treffer.

Kader-Sorgen bei Di Salvo

Di Salvo berichtete, er habe bei der Zusammenstellung seines Kaders neben Verletzungen auch das 44-köpfige Aufgebot von Klopp berücksichtigen müssen. U21-Kapitän Tom Bischof (Bayern München) etwa spielt zunächst bei den Junioren und wechselt dann in „Kader zwei“ des A-Teams. Diesem gehören auch Said El Mala (1. FC Köln) und Brajan Gruda (RB Leipzig) an, auf die Di Salvo komplett verzichten muss.

Die deutsche U21 spielt im Kampf um das EM-Ticket zunächst in Lettland (26. September) und auf Malta (30. September), ehe es zum Abschluss in Bielefeld gegen Georgien (6. Oktober) geht. Das DFB-Team führt seine Qualifikationsgruppe punktgleich mit Griechenland an, drei Siege würden dank des gewonnenen direkten Vergleichs für Platz eins reichen. Als Gruppenzweiter müsste man wahrscheinlich in die Playoffs.

DEINE MEINUNG

EM 2027 und Olympia-Ticket

Die EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. – Das U21-Aufgebot:

TOR: Mio Backhaus (SC Freiburg), Frank Feller (1. FC Heidenheim), Max Weiß (FC Burnley)

Bundesliga-Talente für Abwehr und Mitte

ABWEHR: Noahkai Banks (FC Augsburg), Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Abdoul Karim Coulibaly (Racing Straßburg), Linus Gechter (Hertha BSC), Joshua Quarshie (Sturm Graz), Tom Rothe (Union Berlin), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

MITTELFELD: Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), Louey Ben Farhat (Karlsruher SC), Tom Bischof (Bayern München), Noah Darvich (SV Elversberg), Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg), Aljoscha Kemlein (Union Berlin), Mert Kömür (FC Augsburg), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Francis Onyeka (SV Elversberg), Laurin Ulrich (SC Paderborn)

ANGRIFF: Paris Brunner (AS Monaco), Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart), Nicolò Tresoldi (Club Brügge)

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