Basler legt mit Kimmich-Kritik nach

Joshua Kimmich scheint bei der jüngsten DFB-Pleite bemüht, aber glücklos. Experte Mario Basler legt mit seiner Kritik nach.

Der frühere Nationalspieler Mario Basler hat seine Kritik an Joshua Kimmich erneuert – und dabei auch einen Wunsch an Bundestrainer Jürgen Klopp gesandt.

„Ich sage seit Monaten, wenn jetzt sogar schon seit Jahren: Kimmich ist kein Weltklasse-Spieler. Der ist ein normaler Mittelfeldspieler, der aber gefühlt wieder alle Eckbälle, alle Freistöße, alles schießen will und überall rumhüpft“, sagte der 57-Jährige im Podcast „Basler ballert“.

Joshua Kimmich beim Spiel gegen Griechenland Joshua Kimmich beim Spiel gegen Griechenland © IMAGO/Nico Herbertz

Seine Hoffnung: „Ich finde, da muss auch Jürgen Klopp in Zukunft eingreifen, weil der Fußball wird uns so nicht weiterbringen, wenn Kimmich den Ball durchs Mittelfeld dribbelt und das Spiel langsam macht.“

Basler: „Kimmich rennt irgendwohin“

Kimmich hatte bei der Niederlage des DFB-Teams gegen Griechenland (0:1) auf der Sechser-Position neben Felix Nmecha begonnen. Der Bayern-Star zeigte sich bemüht, verlor aber unter anderem einen Ball vor dem Strafraum, der fast zum Gegentor geführt hätte. Auch sonst agierte er meist glücklos.

„Kimmich hat jedes Mal, in jedem Spiel gefühlt die meisten Ballkontakte, aber weil er auch überall hinrennt. Kimmich rennt irgendwohin. Jeder gibt ihm sofort den Ball. Ich weiß nicht, warum. Aber es kam nichts raus gestern bei Kimmich. Meiste Ballkontakte, viel gelaufen, ja, aber es ist nichts rausgekommen“, erklärte Basler weiter.

Schweinsteiger verteidigt Kimmich

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hatte den 31-Jährigen am Sonntagabend noch zu einem der wenigen Hoffnungsschimmer im DFB-Team gekürt.

„Ich sehe bei uns insgesamt das Problem, wenn wir von hinten rausspielen müssen. Der einzige, der da kreative Pässe spielen kann, ist Kimmich. Wenn er nicht da ist, wird es schwierig“, hatte Schweinsteiger nach der Niederlage in der ARD konstatiert.

DEINE MEINUNG

Da Bundestrainer Klopp fast den kompletten Kader für die anstehenden zwei Länderspiele austauscht, ist Kimmich bereits am Montag vom DFB-Team abgereist.

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