Der einstige Bundesligastürmer Arie van Lent formuliert seine Erwartungen an den neuen niederländischen Nationaltrainer Xavi.

Der langjährige Bundesliga-Profi Arie van Lent hofft, dass sich mit der Barca-Legende Xavi als Bondscoach der Niederlande ein Kreis schließt.

„Wir haben einst den Fußball an den FC Barcelona verloren, und jetzt hoffen wir, dass Xavi ihn uns wieder zurückbringt“, sagte der gebürtige Niederländer bei ntv Sport.

Arie van Lent stürmte einst für Borussia Mönchengladbach Arie van Lent stürmte einst für Borussia Mönchengladbach © picture-alliance/Hufnagel PR/SID/Ulrich Hufnagel

Oranje hofft auf Xavi-Fußball

In seiner alten Heimat nehme er „sehr viel Hoffnung“ wahr, dass der erste ausländische Bondscoach seit Ernst Happel den „alten Fußball“ wiederbeleben könne. Und das schon am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER), wenn neben Xavi auch Jürgen Klopp auf deutscher Seite sein Debüt gibt. „Ballbesitz, Spielfreude, Dominanz, Pressing – so soll der Fußball aussehen“, sagte van Lent.

Nach anfänglich kritischen Stimmen über Xavi beobachtet der 56-Jährige einen Stimmungswandel. „Er kennt den Fußball, den sich Oranje wünscht, sehr genau, und wir versuchen, das umzusetzen. Und anders als in Deutschland geht es in den Niederlanden auch nicht darum, immer den Titel als Anspruch zu erheben“, sagte er. „Dazu haben wir in der Historie zu wenig gewonnen.“

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