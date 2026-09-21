Änderung im DFB-Kader

Karim Adeyemi und Lennart Karl tauschen ihre Plätze. Der DFB begründet den Wechsel mit einer Belastungssteuerung.

Platztausch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Flügelflitzer Karim Adeyemi vom FC Barcelona wird den Münchner Lennart Karl in den Nations-League-Spielen am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande und drei Tage später in Augsburg gegen Griechenland ersetzen.

Klopp setzt auf Jobsharing-Modell

Karl übernimmt dann den Platz von Adeyemi für die Spiele gegen Serbien am 1. Oktober in München und das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki am 4. Oktober. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) begründete den Tausch mit einer Belastungssteuerung.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat aufgrund der besonderen Herausforderung mit vier Spielen in elf Tagen ein ungewöhnliches Jobsharing-Modell entwickelt. Er teilte seine 44 nominierten Spieler in zwei Kader für jeweils zwei Spiele ein. Ursprünglich sollte Karl im ersten Teil des Lehrgangs dabei sein, Adeyemi war für Teil zwei vorgesehen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach