DFB-Pokal: Auslosung Achtelfinale live im Free-TV, Livestream & Ticker – wer zieht Bayern und BVB?

Am heutigen Sonntag wird die nächste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Hier erfahren Sie, wie Sie die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen verfolgen können.

Auf wen treffen der FC Bayern und der BVB im DFB-Pokal? Diese Frage wird am Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau beantwortet. Die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen beginnt um 19.15 Uhr.

Während Titelverteidiger Bayern mit einem 6:1-Sieg gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg souverän die nächste Runde erreichte, rettete sich Borussia Dortmund mit einem Last-Minute-Treffer von Marcel Sabitzer mit einem 3:2 gegen Werder Bremen ins Achtelfinale.

DFB-Pokal: Auslosung der Achtelfinal-Partien live in TV, Stream & Ticker:

TV : ARD

: ARD Stream : Sportschau.de

: Sportschau.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

DFB-Pokal: Zehn Bundesliga-Klubs, sechs Zweitligisten

In der Runde der besten 16 sind nur noch Teams der Bundesliga und 2. Liga vertreten. Daher wird es bei der Auslosung auch nur einen Lostopf geben, weil kein Amateurklub mehr dabei ist.

Als „Losfee“ fungiert Markus Gaugisch, der Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen. Die Auslosung findet wie üblich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Ausgetragen wird das Achtelfinale am 1. und 2. Dezember.

DFB-Pokal: Diese Teams stehen im Achtelfinale

Bundesliga : FC Bayern München, Borussia Dortmund, SC Freiburg, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, FC Augsburg, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München, Borussia Dortmund, SC Freiburg, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, FC Augsburg, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach 2. Bundesliga: Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel, VfL Bochum, Dynamo Dresden, SV Darmstadt 98

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