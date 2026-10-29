Sandro Wagner wartet mit Hannover 96 weiter auf den ersten Sieg, trotz der Pleite gegen Kaiserslautern sieht er Fortschritte.

Viertes Spiel, wieder kein Sieg – für Trainer Sandro Wagner von Hannover 96 war das Aus im DFB-Pokal nur schwer zu verkraften. Der Zweitligist zeigte im Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern vermutlich die beste Saisonleistung, vergab aber beste Chancen – und so war nach dem 0:2 (0:1) Endstation.

„Ich glaube, heute ist es so: Das Spiel passt nicht zum Ergebnis, und die Statistiken passen auch nicht dazu, aber das ist eben Fußball. Wir haben uns leider nicht belohnt“, sagte Wagner, der bei 96 einen Fehlstart hingelegt hat. Doch der ehemalige Nationalspieler gab sich kämpferisch: „Ich bin überzeugt von den Jungs. Und ich sehe, dass sie es können. Ich habe es vor dem Spiel schon gesagt: Aktuell wird uns nichts geschenkt. Dieser Mannschaft wird seit Monaten nichts geschenkt, aber das ist so im Fußball. Man muss es sich holen.“

Es läuft nicht in Hannover für Sandro Wagner Es läuft nicht in Hannover für Sandro Wagner © picture-alliance/dpa/SID/David Inderlied

Hannover steht in 2. Liga nur auf Platz 16

In der 2. Liga ist Hannover zuletzt auf Platz 16 in der Tabelle abgerutscht, gegen Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) soll die Wende her.

Der Auftritt gegen Kaiserslautern macht Wagner trotz der Pleite Mut. „Ich finde, nur den Inhalt betrachtet, war das heute ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Nur das Ergebnis stimmte nicht“, sagte er.

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