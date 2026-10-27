Joker retten Augsburg im Pokal

Der FC Augsburg verspielt im DFB-Pokal bei Drittligist Großaspach eine 2:0-Führung, kämpft sich aber eine Runde weiter.

Der FC Augsburg hat eine Pokalblamage dank seiner Super-Joker mit Ach und Krach abgewendet. Die eingewechselten Arijon Ibrahimovic und Anton Kade schossen den Bundesligisten beim umkämpften 4:2 (2:1) beim mutigen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne Sieg ins Achtelfinale.

Den FCA-Doppelpack durch Rodrigo Ribeiro (13./21.) glichen Luca Molinari (23.) und Kapitän Volkan Celiktas (47.) aus. Doch dann schlenzte zunächst Ibrahimovic (69.), vier Minuten zuvor eingewechselt, den Ball aus 25 Metern traumhaft ins Tor der Gastgeber. Kade (74.), der mit Ibrahimovic gekommen war, entschied das spannende Duell.

Augsburg jubelte in Großaspach Augsburg jubelte in Großaspach © IMAGO/Eibner

Schlagerstar Andrea Berg hofft vergeblich auf Pokal-Sensation

Der selbsternannte „Dorfklub“ aus Aspach, der in der ersten Runde Zweitligist Arminia Bielefeld (3:0 i.E.) ausgeschaltet hatte, brannte auf „das wohl größte Spiel“ seiner Vereinsgeschichte. Und die Vorzeichen schienen günstig: Eselstute Andile, das Klubmaskottchen, entschied sich bei Sky nach einigem Zögern für den Karotten-Napf der SGS.

Doch irren ist tierisch: Ribeiro traf aus der Drehung zur Augsburger Führung. Auf der anderen Seite scheiterte Marius Kunde am Innenpfosten, im Gegenzug erhöhte Ribeiro auf 0:2. Dann konterte Molinari – erst selbst, dann legte er das 2:2 auf.

Aspach-Überfan Andrea Berg auf der Tribüne hoffte schon auf die Sensation. Doch der Schlagerstar hatte seine Rechnung ohne Augsburgs Joker gemacht.

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