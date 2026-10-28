Schweinsteiger gratuliert Kane – und äußert besonderen Wunsch

Bastian Schweinsteiger gratuliert Harry Kane zum Gewinn des Ballon d'Or. Der Weltmeister von 2014 äußert einen besonderen Wunsch.

Bastian Schweinsteiger hat Harry Kane zum Gewinn des prestigeträchtigen Ballon d’Or gratuliert. Wenige Sekunden, bevor ARD-Moderator Alex Schlüter und Schweinsteiger die TV-Zuschauer aus der Münchner Allianz Arena begrüßten, tauschten Kane und der Weltmeister von 2014 auf dem Rasen Worte aus.

„Man muss schon gratulieren, das ist etwas Besonderes. Guter Wechsel von Tottenham nach München, das hat sich ausgezahlt“, kommentierte TV-Experte Schweinsteiger vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Magdeburg (JETZT im LIVETICKER).

Bastian Schweinsteiger gratuliert Harry Kane Bastian Schweinsteiger gratuliert Harry Kane © IMAGO/Ulrich Wagner

Kane hatte am Montag in London den Ballon d’Or gewonnen und beim FC Bayern für große Freude gesorgt. Noch bevor es zum Aufwärmen vor dem Spiel gegen Magdeburg ging, hatten die Bayern-Stars ein Spalier für Kane gebildet.

Viele Themen um den FC Bayern: „Die Tage sind speziell“

„Die Tage sind echt speziell. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es schon mal so viele Dinge gab. Natürlich mich Harry Kane das große Positive – aber dass mit Vincent Kompany in dieser Art und Weise der Trainer ausfällt … Dass so viele Themen da sind, das gab es nicht“, befand Schweinsteiger.

Kane hatte sich knapp vor Kylian Mbappé durchgesetzt, zum ersten Mal seit 2001 hatte wieder ein englischer Spieler die Auszeichnung gewonnen. Schweinsteiger verriet, dass der Preis für ihn nie den höchsten Stellenwert genossen habe.

DEINE MEINUNG

„Jupp Heynckes hat immer nur gesagt, dass es eine individuelle Auszeichnung ist, aber die Mannschaft viel wichtiger sei“, erklärte die Bayern-Legende.

„Das wäre auch ein Erfolg für Deutschland“

Einen besonderen Wunsch nannte Schweinsteiger im Anschluss: „An der Liste war ganz interessant: Harry Kane ist ganz oben, er spielt bei Bayern München, aber wir haben keinen deutschen Spieler unter den Top 30. Ich würde mir wünschen, dass wir bei dieser Verleihung auch wieder ein paar deutsche Spieler dabeihaben. Das wäre auch ein Erfolg für Deutschland.“

Kane selbst berichtete in der ARD von einem „unglaublichen Abend […]. Es war eine tolle Party danach und dann ging es direkt wieder zurück. Ich probiere mich nur auf dieses Spiel zu konzentrieren. Ich habe etwa 200 Nachrichten, dabei wusste ich nicht einmal, dass ich so viele Leute kenne.“