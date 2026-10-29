Schalke rutscht in die Krise: „Wir sind alle sauer“

Das bittere Pokal-Aus bestätigt den jüngsten Negativtrend auf Schalke.

Schalkes schwer geknickte Spieler trotteten mit hängenden Köpfen zu den mitgereisten Fans in Königsblau – und erhielten einen frostigen Empfang. Die Stimmung bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 ist nach dem verdienten Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden erkaltet. Das 0:2 (0:0) beim Zweitligisten war der vorläufige Tiefpunkt einer anhaltenden Schwächephase der Mannschaft von Trainer Miron Muslic.

„Ich kann verstehen, dass die Fans sauer sind. Wir sind alle sauer“, sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. Auch Muslic zeigte Verständnis. „Sie haben jedes Recht der Welt, so zu reagieren. Die meisten von ihnen sind heute 600 Kilometer gefahren, fahren jetzt wieder nach Hause und müssen morgen früh um acht Uhr bei der Arbeit sein“, sagte der Coach: „Dafür haben wir nichts als Respekt. Wenn wir dann nicht beklatscht werden, dann haben die Jungs das auch ein Stück weit verdient.“

Mit der schwachen Leistung in Dresden allein war die Reaktion der Fans nicht zu erklären. Schalke rutscht zunehmend in die Krise. Wettbewerbsübergreifend wartet der S04 seit fünf Spielen auf einen Sieg, vor allem die Torflaute ist besorgniserregend. Nur einen Pflichtspieltreffer erzielte Schalke seit Mitte September.

An seinen Angreifern allein wollte Muslic das Problem nicht festmachen. „Ich muss unsere Stürmer in Schutz nehmen. Wir müssen das als Mannschaft besser vorbereiten“, sagte Muslic, „das ist eine Aufgabe für die gesamte Mannschaft und nicht nur für die beiden Spieler, die vorne im Sturm stehen.“ Auch für Mulder ist das Kollektiv gefordert: „Wir kommen nicht in die Räume, aus denen wir gefährlich werden können. Dafür musst du präziser spielen, auch mal einen Gegenspieler ausspielen und gemeinsam gute Aktionen nach vorne kreieren. Das fehlt uns momentan.“