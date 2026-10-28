Schalke 04 scheitert bei Zweitligist

Schalke 04 tritt in Dresden erneut zu harmlos auf. Das frühe Aus im DFB-Pokal ist die Folge.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist frühzeitig aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und rutscht immer tiefer in die Krise. Die offensiv erneut zu harmlose Mannschaft von Trainer Miron Muslic verlor am Mittwoch ihr Zweitrunden-Duell bei Zweitligist Dynamo Dresden mit 0:2 (0:0) und verpasste den Einzug ins Achtelfinale.

Der fünfmalige DFB-Pokalsieger wartet seit sechs Jahren auf die Teilnahme an der Runde der letzten 16 Mannschaften, wettbewerbsübergreifend ist Schalke nun seit fünf Spielen sieglos.

Der FC Schalke 04 scheidet in der 2. Runde des DFB-Pokals aus Der FC Schalke 04 scheidet in der 2. Runde des DFB-Pokals aus © IMAGO/HMB-Media

Dresden erstmals seit zwölf Jahren im Achtelfinale

Die Dresdner, die dem damaligen Champions-League-Starter Schalke in der Saison 2014/15 das Erstrunden-Aus beschert hatten, stehen dank Patrice Covic (54.) und Christoph Daferner (88.) erstmals seit zwölf Jahren im Achtelfinale.

Die Schalker hatten in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen nur ein Tor erzielt, im stimmungsvollen Rudolf-Harbig-Stadion kamen sie in einer turbulenten Anfangsphase früh zur ersten Chance. Schalke-Stürmer Edin Dzeko (3.), der sich häufig als Ballverteiler ins Zentrum zurückfallen ließ, kam per Kopf zum Abschluss, bekam aber nicht genug Druck hinter seinen Versuch. Im Gegenzug konterte Dresden über Ben Bobzien (4.), der aus aussichtsreicher Position verzog.

Schalke zu harmlos

Der Schwung der ersten Minuten ging in der Folge verloren. Schalke war bemüht, spielte seine Vorstöße aber zu unsauber aus und geriet zunehmend in die Defensive. Dynamo hielt kämpferisch und spielerisch dagegen. Vor dem Schalke-Tor von Loris Karius war der letzte Pass zumeist aber zu ungenau. Echte Gefahr für die Torhüter entstand so auf beiden Seiten nicht. Schalkes Hwang Hee-chan (45.) hatte vor dem Pausenpfiff einen der seltenen Gelegenheiten. Sein Kopfball geriet zu zentral.

Auch nach dem Seitenwechsel fehlten Schalke offensiv Zugriff und Präzision. Dynamo dagegen kombinierte – und traf. Covic kam nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten frei zum Abschluss. Dynamo ließ sich zurückfallen, lauerte auf Konter und überließ Schalke zumeist die Initiative. Dabei erzeugten die Königsblauen wenig Gefahr.