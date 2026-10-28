"Ich kann dazu sagen, dass es scheiße ist"

Der Befreiungsschlag für Hannover bleibt aus. Auch im vierten Spiel unter Wagner gelingt den Niedersachsen kein Sieg.

Sandro Wagner gerät bei Hannover 96 zunehmend unter Druck. Der neue Trainer schied mit dem ambitionierten Fußball-Zweitligisten in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern aus. Nach vier Spielen an der Seitenlinie der 96er wartet Wagner weiter auf den ersten Sieg.

Milos Lukovic (14.) und Ivan Prtajin (86.) sorgten für den Achtelfinaleinzug der Lauterer. Wagners Mannschaft war zwar über weite Strecken überlegen, scheiterte aber immer wieder an Gästetorhüter Julian Krahl, der im fünften Pflichtspiel nacheinander ohne Gegentor blieb. Zum fünften Mal in Serie kam Hannover nicht über die zweite Runde hinaus.

Sandro Wagner und Hannover 96 scheiden aus dem DFB-Pokal aus Sandro Wagner und Hannover 96 scheiden aus dem DFB-Pokal aus © IMAGO/Noah Wedel

Wagner bei Hannover noch ohne Sieg

„Um mich geht es nicht. Es geht um den Verein und da wollen wir gemeinsam erfolgreich sein“, hatte Wagner vor dem Spiel am Sky-Mikrofon gesagt. In den ersten drei Partien unter seiner Regie holte Hannover in der Liga nur einen Punkt, zuletzt hatte es eine 0:2-Pleite im Derby bei Eintracht Braunschweig gesetzt.

Auf den frühen Rückstand antwortete Wagners Elf mit großem Offensivdrang. Ein Treffer in der ersten Halbzeit wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Im zweiten Durchgang ließen die Pfälzer weniger zu. Als die Gastgeber doch durchkamen, war Krahl zur Stelle. Dann machte Prtajin den Deckel drauf.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach