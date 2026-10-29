"Um Himmels Willen!" Wie kann er den nicht machen?

Angelo Stiller steht dem VfB Stuttgart erstmal nicht zur Verfügung. Eine Adduktorenverletzung bremst ihn aus.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf Angelo Stiller verzichten. Der neunmalige Nationalspieler erlitt eine Adduktorenverletzung und steht den Stuttgartern damit zunächst nicht zur Verfügung, das gaben die Schwaben am Donnerstag bekannt.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war im DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn (1:0) am Mittwoch zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Stiller fehlt dem VfB eine Weile Stiller fehlt dem VfB eine Weile © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Sauer im Training verletzt

Auch Leo Sauer fällt vorerst aus. Der Offensivspieler erlitt im Training eine Verletzung am Gesäßmuskel. Wie lange Sauer und Stiller den Stuttgartern genau fehlen werden, ist unklar.

Damit wächst die Verletztenliste des VfB weiter an: Neben Stiller und Sauer müssen die Schwaben auch auf Dan-Axel-Zagadou, Justin Diehl, Tiago Tomas und Josha Vagnoman verzichten, die allesamt mit muskulären Verletzungen zu kämpfen haben.