Nach Mazas Ausflug nach London und Platz neun im Nachwuchspreis singt sein Coach ein Loblied - und greift für einen Vergleich ins oberste Regal.

Nach Ibrahim Mazas Reise zur Ballon-d’Or-Gala hat sein Trainer Carles Martínez das Toptalent mit einem großen Lob gewürdigt. „Er ist ein Klassetyp, jeder liebt ihn, weil er dem Team hilft, selbstlos ist – und diese Qualität ist für mich am wichtigsten“, sagte der spanische Coach von Bundesligist Bayer Leverkusen vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg am Mittwoch (20.45 Uhr).

Maza war am Montag bei der Preisverleihung in London bei der Vergabe der Kopa-Trophäe als bester junger Spieler auf Rang neun gelandet. Platz eins ging an Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona.

Maza? Bayer-Trainer spricht über Kane und Ballon d’Or

Er hoffe, dass Maza eines Tages auch mal ins Rennen um den Ballon d’Or eingreifen kann, sagte Martinez: „Vor einem Jahr hätte er nicht gedacht, dass er gestern dort sein könnte. Man weiß nie, wie das Leben spielt. Er muss aber weiter so arbeiten wie jetzt und er selbst sein.“

Aufgrund seiner selbstlosen Qualitäten zog Martinez auch einen Vergleich zum neuen Weltfußballer von Bayern München. „Gestern hat Harry Kane diese Trophäe gewonnen – auch für seine Fähigkeiten als Teamspieler und als Mensch“, sagte er. Sorgen um einen Abgang des 20-Jährigen, der etwa mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird, mache sich Martinez aber nicht: „Darüber denke ich nie nach. Wir sind so glücklich mit ihm und wollen ihn viele, viele Jahre hier behalten.“

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