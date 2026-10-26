Nkunku fehlt Leipzig auch im Pokal

Der Offensivstar von RB reist nicht mit zum Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen.

Trainer Martin Demichelis (45) vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig muss auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiss Essen (Dienstag, 18.00 Uhr) wieder auf seinen Offensivstar Christopher Nkunku (28) verzichten.

Die Probleme des Franzosen mit den Adduktoren seien „nicht schlimm“, dennoch werde er nicht mit nach Essen reisen, sagte Demichelis am Montag.

Christopher Nkunku fehlt Leipzig auch im DFB-Pokal verletzt Christopher Nkunku fehlt Leipzig auch im DFB-Pokal verletzt © IMAGO/Christian Schroedter

Nkunku-Rückkehr gegen Schake geplant

Im Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Schalke 04 soll Nkunku aber wieder im Kader stehen, kündigte Demichelis an. Schon beim 4:0 gegen die SV Elversberg hatte Nkunku gefehlt.

Wohl auch angesichts der Auswärtsschwäche in dieser Saison warnte Demichelis seine Mannschaft davor, Essen zu unterschätzen. „Es ist eine harte Aufgabe, das wissen wir genau. Wir treffen auf einen Drittligisten, der alles in dieses Spiel werfen wird – genau das macht den Pokal aus“, sagte der Argentinier: „Uns erwarten eine gute Mannschaft und eine intensive Atmosphäre. Wir freuen uns sehr auf die Partie und nehmen die Herausforderung gerne an.“

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