Der FC Bayern München steht im DFB-Pokal-Achtelfinale. Der deutsche Rekordmeister bezwingt den 1. FC Magdeburg, Michael Olise überragt einmal mehr.

Pflichtaufgabe gemeistert! Der FC Bayern München hat das Ticket für das DFB-Pokal-Achtelfinale gebucht. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Mittwochabend vor heimischer Kulisse mit 6:1 (2:1) gegen den 1. FC Magdeburg durch.

Michael Olise war gegen den Zweitligisten der überragende Spieler des Spiels. Der Franzose traf selbst zum 1:0 (10.), bereitete das zwischenzeitliche 2:1 von Ismael Saibari (21.) vor und verwandelte einen Foulelfmeter lässig zum 3:1 (51.).

Michael Olise glänzte gegen Magdeburg im Pokal Michael Olise glänzte gegen Magdeburg im Pokal © IMAGO/Nordphoto

Olise chippt Elfmeter ins Tor

Unter Beobachtung von Harry Kane, der das Spiel von der Bank aus verfolgte, trat Olise zum Strafstoß an und chippte den Ball halbhoch ins Tor. Anschließend tauschten Olise und Kane Blicke aus, der Engländer konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Schon vor dem Elfmeter hatte der Franzose den Ball lässig auf seiner Schulter jongliert und ihn immer wieder auf dem Boden aufgeprellt.

Eigenwerbung betrieb auch Alphonso Davies, der zu Beginn der zweiten Spielhälfte auf den Platz gekommen war. Der Kanadier traf selbst zum 4:1 (70.) und bereitete den 5:1-Treffer durch Nathaniel Brown (73.) vor. Mateusz Zukowski hatte zwischenzeitlich zum 1:1-Ausgleich getroffen (15.). In der Nachspielzeit gelang dem FC Bayern noch das 6:1 durch David Santos Daiber (90.+3).

Kompany wieder aus dem Krankenhaus entlassen

Gute Nachrichten für die Bayern hatte es bereits vor dem Spiel gegeben: Trainer Vincent Kompany war nach seinem Zusammenbruch infolge einer mittlerweile diagnostizierten Hirnhautreizung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl. „Das ist, glaube ich, die größte und die schönste Nachricht für uns alle“, sagte er in der ARD.

Kane hatte vor dem Spiel einen kleinen großen Auftritt: Als er zum Aufwärmen auf den Rasen kam, bildeten seine Mitspieler ein Spalier für ihn. Eine große Ehrung für die Wahl zum Weltfußballer soll es am Samstag beim deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) geben. „Es war eine gute Nacht am Montag für Bayern München und diese positive Energie nehmen wir mit für heute Abend“, hatte Kane vor dem Spiel in der ARD wissen lassen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)