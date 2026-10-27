Kuriose Szene im DFB-Pokal: Joker-Tor nach sechs Minuten

Kurz nach Anpfiff muss Darmstadt verletzungsbedingt wechseln. Daraufhin erzielt der Joker ein Traumtor.

Was für eine Szene in Elversberg: Im DFB-Pokal-Spiel zwischen der SVE und dem SV Darmstadt 98 (JETZT im LIVETICKER) ist Lars Kehl ein ungewöhnliches Kunststück gelungen.

Nach gerade einmal sechs Minuten brachte der 24-Jährige den Zweitligisten aus Darmstadt mit 1:0 in Führung – und zwar als Einwechselspieler!

DFB-Pokal: Joker-Tor nach sechs Minuten

Kehl war erst zwei Minuten zuvor in die Partie gekommen, nachdem sich Lilien-Spieler Nicolas Verkooijen früh im Spiel ohne ersichtliche Fremdeinwirkung am Knie verletzt hatte und nicht weitermachen konnte – nach gerade mal vier Minuten verließ der Mittelfeldspieler den Platz.

Der Joker besorgte daraufhin prompt die Führung für die Gäste: Aus etwa 25 Metern halblinker Position zirkelte Kehl einen Freistoß traumhaft über die Elversberger Mauer, mithilfe des Innenpfostens schlug der Ball unhaltbar im Kasten des Bundesligisten ein. Torschütze Kehl sprintete jubelnd genau dorthin, wo er kurz zuvor noch gesessen hatte: zur Auswechselbank, dort feierte er mit seinen Mitspielern.

„Es ist ungewöhnlich, ohne Aufwärmen mal eben den Ball in den Knick zu hauen. Geiles Tor“, befand Ex-Bundesligaprofi Fabian Klos in der Halbzeit bei Sky.

Mit seinem Treffer könnte Kehl etwas ziemlich Ungewöhnliches gelungen sein: Ein derart frühes Jokertor kommt schließlich sehr selten vor – womöglich handelt es sich sogar um einen Pokal-Rekord.

Zur Einordung: Der früheste Treffer eines Einwechselspielers in der Bundesliga datiert aus dem April 2022: Damals traf Julian Brandt für Borussia Dortmund nach zwölf Minuten. Kehl war nun in Elversberg also doppelt so schnell.