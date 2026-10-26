Keinen „Bus parken“: Magdeburg mit Mut nach München

Der Zweitligist ist klarer Außenseiter beim Branchenriesen, will aber überraschen.

Mit Mut nach München: Trainer Petrik Sander will als krasser Außenseiter mit dem 1. FC Magdeburg den großen FC Bayern ärgern. „Wir müssen die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und nicht von irgendwelchen Träumereien ausgehen“, sagte der 65-Jährige vor dem Zweitrundenduell im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Branchenriesen: „Erste Liga ist ein anderes Fluidum, ist ein anderes Level als zweite Liga. Und trotzdem, ist man immer in der Lage, in so einem K.o.-Spiel alles möglich zu machen.“

Sein Team, das am Samstag sein Ligaspiel gegen Karlsruhe mit 6:1 gewann, müsse die richtige Balance aus einer starken Defensive und einem mutigen Spiel nach vorne finden. „Wenn du da wie das Kaninchen vor der Schlange herumzappelst, und sagst: Wann beißt sie endlich zu? Dann wird es auch so kommen.“ Seine Mannschaft müsse sich in vielen Eins-gegen-eins-Duellen gegen das Starensemble wehren.

„Es muss sicherlich viel zusammenkommen, um dort einen erfolgreichen Abend zu verleben“, fügte Sander an, der auf die Unterstützung von 7500 Magdeburger Fans zählen kann: „Wenn man nicht daran glaubt, muss man gar nicht erst hinfahren.“