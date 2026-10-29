Nach Abpfiff des DFB-Pokalspiels zwischen dem FC Bayern und dem FC Magdeburg stellt sich Harry Kane weiteren Fragen zum Ballon d'Or, enthüllt Geschenk-Wünsche seiner Mitspieler - und verrät, was ihm beim Sieg gegen Magdeburg sogar peinlich war.

Bald „Sir Harry“? Beim DFB-Pokalspiel der Bayern gegen den FC Magdeburg (6:1) durfte sich der frischgebackene Ballon-d’Or-Sieger noch einmal ordentlich feiern lassen. In England wird mittlerweile der Ritterschlag für Bayerns Torgaranten gefordert. Nach Abpfiff verriet der 33-Jährige, was er von dieser Idee hält und welche Überraschung er für seine Mitspieler als Dank für seine neuste Auszeichnung plant.

Schon während seiner Dankesrede bei der Ballon d’Or-Gala machte der Engländer deutlich, welch großen Anteil seine Mitspieler an seiner herausragenden Leistung und seinem aktuellen Erfolg hätten. Dafür möchte er sich jetzt revanchieren.

Harry Kane wurde voller Applaus in der Allianz Arena in Empfang genommen Harry Kane wurde voller Applaus in der Allianz Arena in Empfang genommen © IMAGO/Jan Huebner

„Ein paar Jungs haben mich schon nach Uhren und solchen Sachen gefragt. Ich muss mir ein schönes Geschenk für sie ausdenken, sowohl bei Bayern als auch England“, sagte der 33-Jährige. „Ich muss mich mal drum kümmern. Ich werde auf jeden Fall jedem ein schönes Geschenk besorgen.“

Ritterschlag für Kane?

Kanes neuste Errungenschaft sorgte auch in England für riesengroße Freude. Seit Michael Owen 2001 war es keinem weiteren englischen Fußballer gelungen, den Ballon d’Or für sich zu gewinnen – bis jetzt. Zu Ehren von Kanes Auszeichnung fordern seine Anhänger und auch englische Fußball-Legenden nun einen Ritterschlag für den 33-Jährigen.

„Ich würde auf jeden Fall nicht nein dazu sagen“, bezog der diesjährige Ballon-d’Or-Sieger lächelnd Stellung. „Wenn es klappen würde, wäre das unglaublich. Es wäre etwas, worauf ich unglaublich stolz sein würde“. Er betonte aber auch, sich von dem Gedanken nicht zu sehr mitreißen lassen zu wollen.

DEINE MEINUNG

Auf die Frage, was er von der Anrede „Sir Harry Kane“ halten würde, antwortete der Engländer in klassisch bodenständiger Kane-Manier: „Das würde zwar gut klingen, aber ich fände es seltsam, wenn mich alle mit ‚Sir‘ ansprechen würden. Wir bleiben vorerst einfach bei ‚Harry‘.“

„Fast schon überfordernd“

Sollte Kane wirklich zum Ritter geschlagen werden, würde er sich in eine Reihe verschiedener englischer Fußballer-Größen um als Sir David Beckham einreihen, welcher im November 2025 von König Charles III persönlich geehrt wurde.

Für Kane sei die ganze Aufmerksamkeit um seine Person seit der Verleihung am Montagabend insgesamt aber „fast schon überfordernd“. „Es ist nicht gerade mein Ding“, sagte Bayerns Torgarant nach Abpfiff und verriet: „Auch als die Jungs geklatscht haben, während ich zum Aufwärmen rauskam, war mir das schon ziemlich peinlich.“